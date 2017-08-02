"Новая газета" обратилась к Путину с просьбой не выдворять Нурматова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста — гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

"Редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. К президенту обратилась и Зоя Васильевна, мать Али. Мы надеемся, что ее голос — голос человека, пережившего пять серьезных кардиологических операций и переживающего за сына, — будет услышан", — говорится в сообщении на сайте газеты.

Отмечается также, что в десятидневный срок с помощью адвокатов решение о выдворении будет обжаловано.