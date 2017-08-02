Журналист "Новой газеты" Нурматов оказался уроженцем Узбекистана, а не РФ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подлежащий выдаче в Узбекистан журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов родился, учился и прописан в Узбекистане, а не в России, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что Нурматов родился в России, его мать проживает в Алтайском крае, поэтому выдача его другому государству по закону невозможна.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

"Нурматов Худоберди Тургуналиевич родился в городе Коканд Республики Узбекистан", – следует из заполненного рукой заявления. Там же указана его прописка. Источник в правоохранительных органах утверждает, что Нурматов сам заполнял заявление.

Также из документа следует, что Нурматов с 1993 по 2005 годы получил среднее образование в школе в Узбекистане и там же получил узбекский паспорт.

Кроме того, как указано в решении ГУМВД по Московской области по итогам повторного рассмотрения заявления Нурматова о предоставлении временного убежища, заявитель указал, что родился в городе Коканд, родной язык – узбекский. При этом с рождения и до ноября 2008 года Нурматов проживал в Узбекистане, с ноября 2008 по март 2009 года — в киргизском городе Ош, а с марта по июнь 2011 года — в казахстанской Алма-Ате.

По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.

Также, по словам источника в правоохранительных органах, Нурматов в 2008 году проходил по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ак Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ). Осужденный за терроризм Октябрьским районным судом в 2009 году житель Тамбова Алексей Никитин заявил, что именно Нурматов вовлек его в экстремистскую деятельность, занимаясь вербовкой в незаконные вооруженные формирования.