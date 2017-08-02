В Крыму появится скульптура Фиделя Кастро из известняка

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Арт-объект, посвященный лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, откроют в месте проведения фестиваля "Экстрим Крым 2017", в поселке Оленевка на полуострове Тарханкут на западе Крыма, сообщил РИА Новости министр внутренней политики, связи и информации республики Дмитрий Полонский.

"Скульптурная композиция с изображением Кастро будет установлена в Оленевке (поселок на мысе Тарханкут), на берегу залива, здесь в будущем будет большая набережная, которая, мы надеемся, будет носить имя великого команданте и друга России Фиделя Кастро", — сказал Полонский.

Композиция сделана из местного материала – известняка, архитектор – крымчанин Виктор Крузман, рассказал Полонский. Министр также прокомментировал скромность команданте, который был противником присвоения городам и знаковым объектам его имени.

"Известно, что он был против увековечения памяти ему в скульптурах и памятниках. Могила Фиделя – образец скромности, это валун, на котором надпись "Фидель". Но это он просил кубинцев об этом, а мне кажется, что мы таким образом проявим уважение к Кастро", — пояснил министр.

Ранее национальная ассамблея народной власти Кубы (парламент страны) единогласно приняла закон, запрещающий называть именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро площади и улицы страны, воздвигать ему памятники, а также использовать его имя для коммерческой деятельности.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года. На Кубе был объявлен национальный траур — приспущены национальные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Лидера кубинской революции похоронили в городе Сантьяго-де-Куба.

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