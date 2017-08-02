Спасенного на Химкинском водохранилище поросенка отдадут в питомник

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спасенного на Химкинском водохранилище на севере Москвы поросенка передадут в питомник, где волонтеры обеспечат ему профессиональный уход, пока не объявится владелец животного, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Вечером во вторник в зоне ответственности поисково-спасательной станции "Центральная" в акватории Химкинского водохранилища спасатели заметили в воде маленького поросенка, который не мог самостоятельно выбраться на берег. После того как животное спасли, сотрудники станции отнесли его в местный зоопарк, но там поросенка не приняли.

"Начальник московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян принял решение передать спасенного поросенка в питомник мини-пигов, где он будет находиться под присмотром, пока не объявится его владелец", — рассказали в пресс-службе.

"Поросенок — это ответственность, ему необходим профессиональный уход, а у спасателей МГПСС задачи другие… Сегодня вечером волонтеры приедут за поросенком и отвезут его в питомник", — заявили в департаменте.