Кадыров рассказал о возвращении в РФ ребенка, которого отец увез в Сирию

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении на родину в Россию мальчика, которого в двухлетнем возрасте отец увез сначала в Сирию, а потом в Ирак.

"Несколько минут назад из аэропорта Багдада взлетел самолёт, взявший курс на Россию. На борту малыш Билал Тагиров. Ему было два года, когда отец Хасан Тагиров вырвал из рук матери и увез в Сирию, а затем в Ирак. За это время он пережил столько трагических дней, что их хватило бы на сто жизней. Мосул лежит в руинах. Билал и его отец были обнаружены полуживыми среди городских развалин. Мальчик нуждался в немедленной помощи, иначе мог и не выжить", — написал Кадыров на своей странице в Instagram

Глава Чечни рассказал, что поставил задачу оказать помощь и вернуть мальчика в Россию. Кроме того, Кадыров поручил своему полномочному представителю Зияду Сабсаби начать работу по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России.

"Эта деятельность имеет свою специфику, не оглашаются подробности, чтобы не рисковать жизнями тех, кто там работает, а также жизнями детей. За это время установлены данные некоторых детей из Чечни и других регионов России. Практически у всех родители погибли. Судьбой каждого из них мы занимаемся", — добавил он.

Рамзан Кадыров пояснил, что для вывоза ребёнка необходимо пройти через многие инстанции, добиться судебного решения, доказать, что ребёнок является гражданином России. Он отметил, что многие дети ничего не могут рассказать, в лучшем случае называют только имя. Кадыров также рассказал, что Сабсаби встретился с вице-президентом Ирака Нури Аль-Малики, председателем Верховного суда, замглавы МИД и руководителями силовых ведомств.

"Иракские власти высоко ценят желание в сжатые сроки вернуть в Россию наших детей из самых разных регионов. Через два часа Билал окажется в объятьях своей матери, которая узнает новость о нём вместе с вами. Мальчику понадобится время, чтобы забыть войну, бомбы, снаряды, стрельбу, голод, жажду", — написал глава Чечни.

Он отметил, что сотни и тысячи молодых людей из стран СНГ оказались в рядах террористической группировки "Исламское государство"*, и почти все они погибли в Сирии и Ираке. Кадыров подчеркнул, что оставшиеся в живых террористы получат в этих странах по 20-25 лет, если не будут приговорены к высшей мере наказания.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

*Террористическая организация, запрещенная в России