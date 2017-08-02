Трещина по стене: какие здания попали под реновацию в центре Москвы

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы во вторник, 1 августа, утвердили программу реновации жилья, рассчитанную до 2032 года. Корреспондент РИА Недвижимость выяснил, что представляют собой дома в центре Москвы, попавшие в программу, и как жители ЦАО столицы относятся к переезду в новое жильё.

Кто в списке



В окончательный список программы вошли 5144 дома. При этом лидирует по числу домов, попавших под реновацию, Восточный административный округ Москвы – 1055 домов, а меньше всего зданий планируется расселить в центре города (98 объектов) и в Зеленограде (34 объекта).

Примерно половина домов, оказавшихся в программе реновации в Центральном округе, приходится на Пресненский район, остальное делят между собой Басманный, Красносельский и Таганский районы.

При этом в центре, в отличие от периферии города, где под реновацию могут пойти целые улицы, участие в программе носит более "точечный" характер. Так, в Мещанском и Тверском районах снесут по два дома, а в Замоскворечье, Арбате и Хамовниках и вовсе по одному. На Якиманке же вообще ничего не будут сносить.

Интересно, что в списке домов, предложенном москвичам для голосования по программе реновации в системе "Активный гражданин" и многофункциональных центрах "Мои документы", в центре было 75 домов. После подведения итогов опроса жителей столицы и общих собраний собственников количество домов под снос в центре выросло, но сам их перечень немного поменялся. В частности, в него попали здания на Арбате, в Хамовниках, в Замоскворечье, в Тверском и Мещанском районах Москвы, где первоначально переселение жителей не планировалось.

Ванна на 17 человек



Состояние единственного дома в Хамовниках, попавшего под реновацию (улица Плющиха, 55, строение 1), не радует глаз даже при первом беглом взгляде. Во многих окнах выбиты стекла. Практически нигде нет занавесок. Узенький двор, заставленный машинами.

"Я живу здесь с 1995 года, — рассказывает его жительница, пенсионерка Валентина Михайловна. — Как попала сюда? Вообще я сама из Новокузнецка, работала в экспедиции в Западно-Сибирском геологическом управлении. Но в 90-е годы экспедицию решили сократить. Я приехала в Москву навестить двоюродную сестру. Она старше меня, в то время была пожилая, и в скором времени возьми да умри! А у неё внук 7-летний остался на иждивении, он только в первых класс пошёл. Что делать? Пришлось мне "поднимать" его, воспитывать, кормить".

Чтобы получить жильё и московскую прописку, Валентина Михайловна устроилась по объявлению дворником. Ей дали комнату в общежитии.

"Дому более 100 лет. Если со стороны двора его фасад выглядит нормально, то с внутренней…это просто ужас! Штукатурка сыплется, трещины на стенах! Здесь в основном живут женщины. Что они, бедные, могут сделать! Многие сюда пришли жить после окончания строительного училища, тогдашние власти обещали им, что, отработав 10 лет, они получат квартиры. Но перестройка сломала все их планы. Многие до сих пор здесь так и живут. Теперь это не общежитие, а коммуналка!", — рассказывает москвичка, которая проживает в 13-метровой комнатке.

По её словам, туалет и ванна общие на 17 человек.

"Вот 17 человек купается в одной ванной, представляете? Я иногда боюсь туда заходить, принимаю ванну в резиновых тапочках. А летом вообще стараюсь уезжать на дачу, там у меня баня. Там уже я живу как королева!", — говорит пенсионерка.

По её словам, жильцы организовали общедомовое собрание, чтобы включить дом в программу реновации.

"Мы не так давно заполняли бумаги на переселение. Просили, чтобы дом снесли. Ведь ему 100 лет и не было никакого ремонта, разве что с внешней стороны. Снаружи он нормально выглядит, а что внутри! И потолки сыпятся, и трещины! Я свой потолок и обдирала раньше, и мазала, а сейчас не могу! Все-таки мне 81 год, уже не могу лезть наверх", — сетует пожилая женщина.

При переселении она хотела бы остаться в этом районе. "Если бы дали здесь квартиры, все бы переселились", — говорит Валентина Михайловна.

Дом с трещиной



Район Арбат в программе обновления жилого фонда в Москве "представляет" четырехэтажный дом с трещинами на стене в Панфиловском переулке, 1/16, строение 2. Всего там 12 квартир, но две из них принадлежат городу, и там никто не живет.

Валентина Семёновна живет здесь с 1970 года, у неё здесь трехкомнатная квартира. "На стене огромная трещина, руку можно просунуть. Ее затыкали и старыми одеялами, и телогрейками. Полы на первом этаже все в буграх. Коммуникации старые, их не меняли ни разу. Причём дом не хотели включать в программу реновации, но жители добились этого", — рассказывает москвичка.

Она говорит, что не так давно в квартире делала ремонт, поэтому условия не такие уж плохие. Но площадь кухни — 4 квадратных метра.

"Считается, что дом 1946 года постройки. Но это не так. До войны этот дом был продолжением рядом стоящего дома. Но сюда попала бомба, стена развалилась, и появилось два отдельно стоящих здания", — рассказывает собеседница РИА Недвижимость.

По её словам, жители дома проголосовали за включение дома в программу реновации, против был только один человек.

"Говорят, что нас хотят переселить на Красную Пресню, рядом с Третьим транспортным кольцом. Но мы не очень хотели бы туда переселяться. Все в доме люди пожилые, для нас это сложно", — отмечает жительница дома.

Ветхая трехэтажка с очередниками



Включения здания в программу реновации добились и жители дома в Басманном районе столицы по адресу Аптекарский переулок, 8. Это трехэтажное здание, фасад которого сейчас ремонтируют.

"Я живу здесь с 1989 года, этому дому больше 100 лет, хотя по документам он значительно моложе. Здесь деревянные перекрытия, он ветхий. Мы добились включения дома в программу реновации, потому что здесь коммуналки, также очень много очередников", — рассказывает жительница дома Ирина.

Она отмечает, что пока неизвестно, куда их будут переселять. "Нам никто ничего не говорил. Надеюсь, где-то рядом оставят", — говорит Ирина.

Пенсионерка Галина, жительница четырёхэтажного дома номер 17/14 по Кожевнической улице в Замоскворечье, тоже очень ждет переезда. Она отмечает, что здание, несмотря на то, что построено из кирпича, довольно ветхое и давно не ремонтировалось.

"Мы очень хотели, чтобы наш дом попал в программу. Коммуникации плохие, в доме жить крайне некомфортно, особенно тем, кто на первом этаже. Проголосовали за включение дома в программу", — поясняет москвичка.

С надеждой на дополнительные "квадраты"



Иван, живущий в доме 2 по улице Верземнека в Мещанском районе, признается, что одним из аргументов за реновацию для него стали дополнительные квадратные метры при переселении.

"Пятиэтажка наша в нормальном состоянии, нам было не принципиально, попадёт ли она в программу или нет. Но я проголосовал "за". Дом старый, обещают дать квартиры в новостройке с большими кухнями", — рассуждает Иван, владеющей своей квартирой четыре года.

Вполне ухоженной четырёхэтажкой внешне выглядит и дом 10 в 3-м Самотёчном переулке в Тверском районе – у него даже отремонтирован фасад.

Михаил живет здесь уже более восьми лет. "У нас состояние квартиры неплохое, но подкачала канализация. У кого-то квартиры в плохом состоянии. Я тоже голосовал за включение дома в программу реновации, хочется переехать в новое жильё. Жаль только, не понятно, в каком районе нам дадут новую квартиру", — рассказывает он.

А вот Игорь, житель еще одного дома, попавшего в программу реновации в Тверском районе (Угловой переулок, 4), оказался единственным собеседником РИА Недвижимость, недовольным вхождением в список.

"Дом в хорошем состоянии, недавно здесь капремонт был. Я здесь вырос. Слышал, что дом хотят снести и поставить здесь гостиницу или торговый центр", – говорит молодой человек.

Гарантии прав для москвичей



Переселение москвичей в рамках программы реновации регулируется федеральным законом, подписанным президентом 1 июля 2017 года.

Согласно документу, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе (исключение – Зеленоград и новая Москва) и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Выселение из домов, попавших в программу, до передачи переселяемым нового помещения, запрещено.

При этом очередники, живущие в домах, попавших в программу, могут рассчитывать на улучшение жилищных условий по московской норме предоставления "квадратов" на одного человека. Другие жители столицы при желании также смогут получить квартиры с большим числом комнат или дополнительным метражом – для них власти обещают разработать льготные условия доплаты.

Закон не допускает предоставление комнаты или части квартиры, так что все собственники или наниматели коммуналок могут рассчитывать на отдельное жилье.

Еще одна опция документа для людей, живущих в домах под реновацию по соцнайму, позволяет им выбрать между получением новой квартиры также в социальный наем или оформлением собственности.

Наконец, закон защищает и людей, ранее купивших жилье в реновируемых домах с помощью ипотеки. В нем предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями, причем согласия банка на это не требуется.