ВЭБ и Минздрав запустят пилотные проекты на блокчейне

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Минздрав России планируют внедрять технологию блокчейн в здравоохранении и в ближайшее время запустят первые пилотные проекты в этой сфере, сообщается на сайте госкорпорации.

"Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и министр здравоохранения России Вероника Скворцова провели рабочую встречу по вопросу внедрения технологии блокчейн в здравоохранении. По итогам встречи были определены возможные пилотные проекты Минздрава России, которые в ближайшее время будут реализованы на платформе блокчейн совместно с ВЭБом", — говорится в сообщении.

В ходе встречи глава Минздрава заявила, что министерство готово в кратчайшие сроки приступить к проработке и реализации проектов на платформе блокчейн. Скворцова подчеркнула, что внедрение цифровых технологий – это приоритетное направление работы, отметив, что на прошлой неделе был подписан закон об информационных технологиях в здравоохранении и медицине, который, в частности, предусматривает электронный документооборот и выписку электронных рецептов, возможность оказания телемедицинской помощи. Планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации пациентов электронного правительства, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

"В сентябре ВЭБ запускает центр компетенций с фокусом на блокчейн. В рамках центра над разработкой приватного блокчейна совместно с командой банка будет работать профессиональная международная команда, которая способна решить и задачи министерства здравоохранения. В свою очередь, министерство должно определить области применения технологии", — сказал Горьков.

В июле состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, которую возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Целями рабочей группы являются координация действий госорганов, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах.