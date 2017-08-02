Молодежный парламент попросит Думу запретить образы Героев России в рекламе

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме намерен обратиться к депутатам с просьбой запретить использование образов Героев России в коммерческой рекламе, сообщила РИА Новости председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

По ее словам, поводом для такой инициативы послужило использование фотографии Героя России Магомеда Нурбагандова в рекламе фирмы натяжных потолков в Махачкале. Такое использование изображения убитого боевиками лейтенанта полиции Дагестана вызвало резкое осуждение граждан.

"Использование образов Героев России в рекламе недопустимо… Молодежный парламент при Государственной думе намерен обратиться к депутатам Государственной думы с просьбой рассмотреть изменения в федеральный закон "О рекламе", — сообщила Воропаева.

По мнению молодежного парламента, подобное использование образов Героев России – это кощунство, так как "пытаясь заработать на людях, дельцы своими действиями уменьшают значимость самого подвига, для молодежи лица героев могут стать очередным рекламным лицом". "Наша задача не допустить этого", — добавила Воропаева.

Лейтенант внутренней службы Магомед Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала. Вооруженные люди напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них. По версии следствия, мотивом для убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик выстрелил в него.

Президент России Владимир Путин присвоил расстрелянному боевиками дагестанскому лейтенанту полиции звание Героя России посмертно, в Кремле он вручил звезду Героя России родителям Нурбагандова.