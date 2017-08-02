Молодежный парламент попросит Думу запретить образы Героев России в рекламе

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме намерен обратиться к депутатам с просьбой запретить использование образов Героев России в коммерческой рекламе, сообщила РИА Новости председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.
"Использование образов Героев России в рекламе недопустимо… Молодежный парламент при Государственной думе намерен обратиться к депутатам Государственной думы с просьбой рассмотреть изменения в федеральный закон "О рекламе", — сообщила Воропаева.
По мнению молодежного парламента, подобное использование образов Героев России – это кощунство, так как "пытаясь заработать на людях, дельцы своими действиями уменьшают значимость самого подвига, для молодежи лица героев могут стать очередным рекламным лицом". "Наша задача не допустить этого", — добавила Воропаева.
Президент России Владимир Путин присвоил расстрелянному боевиками дагестанскому лейтенанту полиции звание Героя России посмертно, в Кремле он вручил звезду Героя России родителям Нурбагандова.