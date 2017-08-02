В Калининграде в День ВДВ отключили все городские фонтаны

КАЛИНИНГРАД, 2 авг — РИА Новости. Все городские фонтаны отключили в Калининграде в День Воздушно-десантных войск в связи с проведением профилактических работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"На всех городских фонтанах сегодня проводятся плановые профилактические работы, они были запланированы заранее, завтра фонтаны снова включат", — сказала представитель мэрии, отметив, что в Калининграде работают 12 городских фонтанов.

В пресс-службе управления МВД по Калининградской области РИА Новости сообщили, что полиция не планировала увеличивать в среду штат сотрудников для патрулирования улиц, полицейские, занятые охраной общественного порядка, будут работать в штатном режиме.

Купание в фонтанах считается одним из традиционных развлечений десантников в День ВДВ 2 августа.