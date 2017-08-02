Солдаты, шакалы и ночь в полиции: как совершить кругосветку на две зарплаты

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Кругосветка для многих несбыточная мечта. Считается, что чтобы объехать весь мир, нужно много времени, и – самое главное – денег. Но есть люди, которые своим примером доказывают, что путешествовать можно практически с пустым кошельком. О том, как обогнуть планету на две зарплаты офисного работника или бесплатно доехать до Китая, корреспонденту РИА Новости рассказали сомелье из Днепропетровска Артем Капинус и бывший IT-специалист из Санкт-Петербурга Роман Годиков.
Артем Капинус проехал до Китая через Народный Карабах
— Отправиться в путешествие я хотел еще три года назад, но все время находились какие-то причины, чтобы отложить поездку на потом. Момент настал, когда расстался со своей девушкой — я понял: пора менять жизнь. Решился не просто уехать, а испытать себя, со всем нужным снаряжением, но с нулевым балансом. Маршрут был избран заранее. Почему Китай? Черт его знает, эта идея сидела где-то на подсознательном уровне. Решено было ехать через Россию, Грузию, Армению, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан, Киргизию и так добраться до Китая.
Никто из моих друзей не знал о замысле, равно как и родители. На работе я заранее предупредил, что уезжаю и хочу уволиться. Со съемной квартиры съехал за две недели до путешествия, а большинство личных вещей продал. Огромную сумку с одеждой я отвез в городской дом престарелых. Пустой шкаф — легкая душа.
Я заранее собирал себе провизию, подготовил около четырех килограммов орехов, сухофруктов, семян. Тогда мне казалось, что во время путешествия я сильно похудею, а сейчас смеюсь над этим, потому что по факту я только прибавил в весе.
На одной из немноголюдных улиц я нашел купюру в 100 грузинских лари. Это весьма немалая сумма для простой находки: примерно 2,5 тысячи рублей. Настоящий подарок судьбы! Сразу появилась уверенность, что я на правильном пути. К слову, на эти деньги я катал больше трех недель по Грузии и Армении.
Навыков хичхайкинга у меня не было, разбирался по ходу дела. Так я проехал большую часть Грузии. Часто люди приглашали к себе, угощали. Две ночи мы с белорусом нелегально ночевали на территории Батумского национального заповедника — зашли бесплатно и случайно отыскали полузаброшенное здание. Был в Боржоми, Вардзии, Ахалкалаки. Последний оказался на редкость неприятным городишкой. Далее Армения. Ереван. Хорвираб.
После я познакомился с путешественником из Эстонии по имени Стас. Один раз нам нужны были деньги, и мы решили их заработать тем, что умеем делать лучше всего. Сообразили музыкальный номер — я играл на губной гармошке, а он жонглировал мячами, которые нам любезно предоставил местный житель, как мы потом узнали, главный теннисный судья Тбилиси. В Баку тоже играли на улице и за полчаса заработали 35 долларов. Правда, за представление нас задержала полиция как нарушителей порядка.
Тогда я многого не знал: например, о конфликте между Азербайджаном и Арменией. В Нагорный Карабах нам довелось попасть случайно. "Застопили" машину возле Хорвираба, собирались проехать 150 километров, не больше. В итоге водитель предложил доехать с ним до самого Карабаха, и я согласился.
Уже потом я понял, чем мне может грозить посещение "непризнанного государства". Но Карабах оказался райским местом! Фактически нетронутая природа. В лесах полно медведей, есть дикие кошки, а волки порой заходят в населенные пункты. Дорогу то и дело перебегали шакалы. Местные рассказывали, что раньше можно было заработать на их отстреле — за 20 тушек давали неплохие деньги. Теперь же этим никто не занимается, поэтому животные чувствуют себя уверенно и их очень много.
Раз я проехался в кузове Урала с солдатами, которые ехали на границу и подбросили до горячих источников в нескольких километрах от их базы, снабдив при этом целой горой армейской провизии. Расспрашивали, что же меня заставило отправиться в такое путешествие, даже пивом угостили. Кто-то смеялся, другие восхищались. А я только головой успевал крутить по сторонам — пейзажи вокруг были красивейшие.
На границе в Азербаджане меня сразу забросали неприятными вопросами при обнаружении армянских штампов, но я вел себя невозмутимо и все отрицал. Удача — и уже Азербайджан встречает июльским солнцем.
Сейчас я в Киргизии, откуда скоро вернусь в Казахстан. А там дальше Китай. Но теперь я понял, что это не конец моего путешествия, оттуда я хочу ехать в Тибет.
Роман Годиков совершил кругосветное путешествие на две зарплаты
— Началось все из-за страсти к концертам. Где-то пять лет назад скучным зимним вечером я сидел дома у себя в Санкт-Петербурге и увидел в интернете афишу грядущего музыкального фестиваля в Бельгии. Артисты, которых я давно слушаю, собираются все вместе. Это уникальный случай, который я не мог упустить. Тогда казалось, что Европа находится очень далеко, словно на другой планете, а я тут, на Земле, да еще и без заграничного паспорта и визы. Опыта путешествий у меня не было, поэтому, чтобы не рисковать, я решил поехать туром, который организовывал один питерский музыкант. От поездки я остался в полном восторге.
Уже через полтора месяца я взял отпуск на работе и вместе другом самостоятельно поехал в мини-путешествие Таллин — Дюссельдорф — Амстердам. Самостоятельно путешествовать вышло гораздо дешевле.
Когда мне не дали очередной отпуск, я написал заявление об увольнении. Я уехал в теплую Испанию, где первый раз попробовал автостоп. Произошло это вынужденно, потому что я приехал не в сезон: автобусы не ходили, а перспектива идти пешком 35 километров меня не прельщала. Поэтому я встал у обочины и вытянул большой палец вверх. Было страшно, но первая же машина остановилась. И именно с помощью автостопа я совершил первое большое путешествие — за полтора года я объездил около 16 стран Европы.
Дальше я уехал на четыре месяца в Азию. Там для меня открылась совершенно другая культура, люди всегда тебе улыбаются, все открытые и позитивные, глаз постоянно за все цепляется и все необычно. Огромный контраст с Европой. Однажды в Таиланде, пока я голосовал, рядом со мной остановилась полицейская машина. Сотрудники спросили, есть ли у меня ночлег. Я ответил, что у меня палатка, остановлюсь где-нибудь.
"Зачем ночевать в палатке, — говорят они. — Поехали с нами, у нас есть комната для переговоров, там диван, wi-fi, есть душ, еда. С утра мы тебя разбудим, поймаем тебе машину".
Понимаю, что это удивительно звучит, но в Азии совершенно другой менталитет. К туристам там относятся с пониманием и уважением.
Когда в 2014-м упал рубль, путешествовать стало в два раза дороже. Денег у меня было мало, а путешествовать хотелось, поэтому я стал внимательнее изучать логистику авиакомпаний, следить за акциями и чартерами. Раз поймал билет за шесть тысяч рублей в Таиланд. На руках оставалось около 100 долларов, и я рискнул поехать.
В палатке я ночевал редко, как и в отелях, в основном находил жилье с помощью каучсерфинга, это сайт, где люди предлагают принять путешественника у себя дома. Для гостя это существенная экономия, для хозяев — культурный обмен.
Основные затраты были на еду, это где-то 2-3 доллара в день. За 30 дней я проехался по Таиланду, Малайзии, Филиппинам и Китаю, потратил почти все деньги, но под конец путешествия мои затраты полностью себя окупили. В аэропорту на Филиппинах ко мне подошел тайванец и стал расспрашивать о моей поездке. Мы разговорились, после чего он протянул 100 долларов со словами "это тебе для поддержания духа".
На еде я не экономил, это вторая статья расходов. В Азии дешевле есть на улице, там же, где едят местные. В Америке и Европе — это покупка продуктов в дешевых супермаркетах и готовка у каучсерфера дома, около четырех долларов в день.
Автостоп везде свой: в Европе и Америке к нему привыкли, все понимают, что это такое, спокойно подвозят, если по пути. А вот в Азии водители останавливаются просто из любопытства, предлагают помощь. Лучший автостоп, на мой взгляд, в Таиланде — там очень легко подбирают все, от простых водителей до полицейских.