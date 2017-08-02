Солдаты, шакалы и ночь в полиции: как совершить кругосветку на две зарплаты

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Кругосветка для многих несбыточная мечта. Считается, что чтобы объехать весь мир, нужно много времени, и – самое главное – денег. Но есть люди, которые своим примером доказывают, что путешествовать можно практически с пустым кошельком. О том, как обогнуть планету на две зарплаты офисного работника или бесплатно доехать до Китая, корреспонденту РИА Новости рассказали сомелье из Днепропетровска Артем Капинус и бывший IT-специалист из Санкт-Петербурга Роман Годиков.

Артем Капинус проехал до Китая через Народный Карабах

— Отправиться в путешествие я хотел еще три года назад, но все время находились какие-то причины, чтобы отложить поездку на потом. Момент настал, когда расстался со своей девушкой — я понял: пора менять жизнь. Решился не просто уехать, а испытать себя, со всем нужным снаряжением, но с нулевым балансом. Маршрут был избран заранее. Почему Китай? Черт его знает, эта идея сидела где-то на подсознательном уровне. Решено было ехать через Россию, Грузию, Армению, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан, Киргизию и так добраться до Китая.

Публикация от Kapinus (@kapinus_artem) Июл 23 2017 в 5:56 PDT

Никто из моих друзей не знал о замысле, равно как и родители. На работе я заранее предупредил, что уезжаю и хочу уволиться. Со съемной квартиры съехал за две недели до путешествия, а большинство личных вещей продал. Огромную сумку с одеждой я отвез в городской дом престарелых. Пустой шкаф — легкая душа.

Я заранее собирал себе провизию, подготовил около четырех килограммов орехов, сухофруктов, семян. Тогда мне казалось, что во время путешествия я сильно похудею, а сейчас смеюсь над этим, потому что по факту я только прибавил в весе.

Через Россию промчался транзитом очень быстро — за 1,5 дня. Спешил сам не знаю куда. В Тбилиси приехал ночью на третий день, еще не успев избавиться от страха перед неизвестностью, поэтому серьезно нервничал. На второй день пребывания в городе стало спокойнее: я повстречал парня из Белоруссии, который подошел ко мне, когда я сидел на лавочке и пытался монтировать видео. Мы разговорились, и оказалось, что он тоже путешествует. Вместе решили изучать город, бродили по узким улочкам, восхищались архитектурой, делились впечатлениями.

На одной из немноголюдных улиц я нашел купюру в 100 грузинских лари. Это весьма немалая сумма для простой находки: примерно 2,5 тысячи рублей. Настоящий подарок судьбы! Сразу появилась уверенность, что я на правильном пути. К слову, на эти деньги я катал больше трех недель по Грузии и Армении.

Публикация от Kapinus (@kapinus_artem) Июл 27 2017 в 5:46 PDT

Навыков хичхайкинга у меня не было, разбирался по ходу дела. Так я проехал большую часть Грузии. Часто люди приглашали к себе, угощали. Две ночи мы с белорусом нелегально ночевали на территории Батумского национального заповедника — зашли бесплатно и случайно отыскали полузаброшенное здание. Был в Боржоми, Вардзии, Ахалкалаки. Последний оказался на редкость неприятным городишкой. Далее Армения. Ереван. Хорвираб.

После я познакомился с путешественником из Эстонии по имени Стас. Один раз нам нужны были деньги, и мы решили их заработать тем, что умеем делать лучше всего. Сообразили музыкальный номер — я играл на губной гармошке, а он жонглировал мячами, которые нам любезно предоставил местный житель, как мы потом узнали, главный теннисный судья Тбилиси. В Баку тоже играли на улице и за полчаса заработали 35 долларов. Правда, за представление нас задержала полиция как нарушителей порядка.

Публикация от Kapinus (@kapinus_artem) Июл 3 2017 в 11:48 PDT

Тогда я многого не знал: например, о конфликте между Азербайджаном и Арменией. В Нагорный Карабах нам довелось попасть случайно. "Застопили" машину возле Хорвираба, собирались проехать 150 километров, не больше. В итоге водитель предложил доехать с ним до самого Карабаха, и я согласился.

Уже потом я понял, чем мне может грозить посещение "непризнанного государства". Но Карабах оказался райским местом! Фактически нетронутая природа. В лесах полно медведей, есть дикие кошки, а волки порой заходят в населенные пункты. Дорогу то и дело перебегали шакалы. Местные рассказывали, что раньше можно было заработать на их отстреле — за 20 тушек давали неплохие деньги. Теперь же этим никто не занимается, поэтому животные чувствуют себя уверенно и их очень много.

Столица Степанакерт показалась уютным и чистым местом. Дети постоянно кричали нам "хеллоу", думая, вероятно, что перед ними представители западного мира. Несколько раз просили сфотографироваться.

Раз я проехался в кузове Урала с солдатами, которые ехали на границу и подбросили до горячих источников в нескольких километрах от их базы, снабдив при этом целой горой армейской провизии. Расспрашивали, что же меня заставило отправиться в такое путешествие, даже пивом угостили. Кто-то смеялся, другие восхищались. А я только головой успевал крутить по сторонам — пейзажи вокруг были красивейшие.

На границе в Азербаджане меня сразу забросали неприятными вопросами при обнаружении армянских штампов, но я вел себя невозмутимо и все отрицал. Удача — и уже Азербайджан встречает июльским солнцем.

Сейчас я в Киргизии, откуда скоро вернусь в Казахстан. А там дальше Китай. Но теперь я понял, что это не конец моего путешествия, оттуда я хочу ехать в Тибет.

Роман Годиков совершил кругосветное путешествие на две зарплаты

— Началось все из-за страсти к концертам. Где-то пять лет назад скучным зимним вечером я сидел дома у себя в Санкт-Петербурге и увидел в интернете афишу грядущего музыкального фестиваля в Бельгии. Артисты, которых я давно слушаю, собираются все вместе. Это уникальный случай, который я не мог упустить. Тогда казалось, что Европа находится очень далеко, словно на другой планете, а я тут, на Земле, да еще и без заграничного паспорта и визы. Опыта путешествий у меня не было, поэтому, чтобы не рисковать, я решил поехать туром, который организовывал один питерский музыкант. От поездки я остался в полном восторге.

© Фото : Роман Годиков Роман Годиков во время путешествия автостопом © Фото : Роман Годиков Роман Годиков во время путешествия автостопом

Уже через полтора месяца я взял отпуск на работе и вместе другом самостоятельно поехал в мини-путешествие Таллин — Дюссельдорф — Амстердам. Самостоятельно путешествовать вышло гораздо дешевле.

Когда мне не дали очередной отпуск, я написал заявление об увольнении. Я уехал в теплую Испанию, где первый раз попробовал автостоп. Произошло это вынужденно, потому что я приехал не в сезон: автобусы не ходили, а перспектива идти пешком 35 километров меня не прельщала. Поэтому я встал у обочины и вытянул большой палец вверх. Было страшно, но первая же машина остановилась. И именно с помощью автостопа я совершил первое большое путешествие — за полтора года я объездил около 16 стран Европы.

© Фото : Роман Годиков Роман Годиков во время путешествия © Фото : Роман Годиков Роман Годиков во время путешествия

Дальше я уехал на четыре месяца в Азию. Там для меня открылась совершенно другая культура, люди всегда тебе улыбаются, все открытые и позитивные, глаз постоянно за все цепляется и все необычно. Огромный контраст с Европой. Однажды в Таиланде, пока я голосовал, рядом со мной остановилась полицейская машина. Сотрудники спросили, есть ли у меня ночлег. Я ответил, что у меня палатка, остановлюсь где-нибудь.

"Зачем ночевать в палатке, — говорят они. — Поехали с нами, у нас есть комната для переговоров, там диван, wi-fi, есть душ, еда. С утра мы тебя разбудим, поймаем тебе машину".

Понимаю, что это удивительно звучит, но в Азии совершенно другой менталитет. К туристам там относятся с пониманием и уважением.

Когда в 2014-м упал рубль, путешествовать стало в два раза дороже. Денег у меня было мало, а путешествовать хотелось, поэтому я стал внимательнее изучать логистику авиакомпаний, следить за акциями и чартерами. Раз поймал билет за шесть тысяч рублей в Таиланд. На руках оставалось около 100 долларов, и я рискнул поехать.

В палатке я ночевал редко, как и в отелях, в основном находил жилье с помощью каучсерфинга, это сайт, где люди предлагают принять путешественника у себя дома. Для гостя это существенная экономия, для хозяев — культурный обмен.

Основные затраты были на еду, это где-то 2-3 доллара в день. За 30 дней я проехался по Таиланду, Малайзии, Филиппинам и Китаю, потратил почти все деньги, но под конец путешествия мои затраты полностью себя окупили. В аэропорту на Филиппинах ко мне подошел тайванец и стал расспрашивать о моей поездке. Мы разговорились, после чего он протянул 100 долларов со словами "это тебе для поддержания духа".

© Фото : Роман Годиков Роман Годиков во время путешествия © Фото : Роман Годиков Роман Годиков во время путешествия

В 2016 году родилась идея совершить кругосветное путешествие с минимальными затратами. Поставил задачу уложиться в две среднестатистических зарплаты. В итоге я потратил 61 тысячу рублей, из них большую часть — на перелеты, около 39 тысяч рублей. Весь путь я проделал с небольшим рюкзаком весом около семи килограммов. Это очень существенно экономит деньги, так как не надо тратиться на багаж, который иногда стоит как треть стоимости билета. Если знать периоды чартеров, то можно летать по очень привлекательным ценам. Например, для азиатских стран — январь, и период с апреля по июнь.

На еде я не экономил, это вторая статья расходов. В Азии дешевле есть на улице, там же, где едят местные. В Америке и Европе — это покупка продуктов в дешевых супермаркетах и готовка у каучсерфера дома, около четырех долларов в день.

Прививаться от экзотических болезней, на мой взгляд, нет особого смысла — в каждой стране свои болезни, и у нас многих из них не знают. Я сделал обычные прививки от столбняка, гепатита. Требуются прививки от желтой лихорадки для тех, кто собирается в Африку. В поездках у меня с собой есть стандартный набор лекарств: средство от аллергии, противовоспалительное, анальгетик, спазмолитик, несколько антибиотиков, активированный уголь, бинт, вата, зеленка, йод, перекись водорода, лейкопластырь.

Автостоп везде свой: в Европе и Америке к нему привыкли, все понимают, что это такое, спокойно подвозят, если по пути. А вот в Азии водители останавливаются просто из любопытства, предлагают помощь. Лучший автостоп, на мой взгляд, в Таиланде — там очень легко подбирают все, от простых водителей до полицейских.