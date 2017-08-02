"Новая газета" надеется, что власти не будут выдворять Нурматова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В "Новой газете" надеются, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе редакции не выдворять из России корреспондента издания, гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, тем более, что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком.

Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией. В мае МВД отказало корреспонденту в предоставлении временного убежища, журналист накануне подал на это решение жалобу. Ранее Замоскворецкий суд Москвы вернул жалобу Нурматова на действия МВД в связи с неподсудностью данного вопроса Замоскворецкому суду.

"Мы апеллируем к федеральным органам власти, уже не к правоохранительным органам. Мы абсолютно уверены, что наша страна никоим образом не заинтересована в том, чтобы высылать гражданина, чья мать является россиянкой, живет на Алтае, и что государство нарушит ее интересы и отправит ее сына в Узбекистан, депортирует с непредсказуемыми последствиями", — сказал РИА Новости главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

По его словам, редакция и адвокаты Нурматова находятся "в стадии апелляции".

"Мы очень рассчитываем, что российская федеральная власть и специальные службы прислушаются к голосу редакции и еще, безусловно, потому, что у него есть то, что называется правом почвы – он здесь учился, закончил школу, здесь его брат, здесь его мать; и к праву язык — поскольку он является носителем великолепного русского языка, а также еще десятка языков различных народов Востока", — отметил собеседник агентства.

В марте Нурматова задержали из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России и составили на него административный протокол, но корреспондент не явился в суд. По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

По данным источника РИА Новости в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в "Новой газете" без разрешения на трудовую деятельность.