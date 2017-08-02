В России могут снизить срок снятия ограничения на выезд за границу до суток

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Приставы рассчитывают к 1 октября снизить срок снятия ограничения на выезд за границу для расплатившихся должников до одних суток, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Ранее был подписан закон об электронном взаимодействии ФССП с погранслужбой в вопросе снятия ограничения на выезд, он вступает в силу с 1 октября.

"С 1 октября, закон есть закон, система будет действовать. Надеемся, что до суток сократим (срок снятия ограничения)", — сказал Аристов журналистам.

Аристов пояснил, что электронное взаимодействие двух ведомств по вопросу снятия с граждан ограничений на выезд за границу будет отработано сначала в Белгородской области.

"Мы заканчиваем подготовку к пилотной эксплуатации. Пилотный проект будет осуществляться с погранслужбой ФСБ на пунктах пропуска в Белгородской области, чтобы посмотреть, в какой промежуток времени мы укладываемся. До суток точно, но может быть и быстрее", — сказал Аристов.