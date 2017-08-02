Спасатели ищут дом поросенку, которого достали из Химкинского водохранилища

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Столичные спасатели вытащили из Химкинского водохранилища на севере Москвы маленького поросенка, которому теперь подыскивают хозяев, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечером во вторник в зоне ответственности поисково-спасательной станции "Центральная". Во время патрулирования акватории Химкинского водохранилища дежурная смена заметила в воде небольшое животное, которое не могло самостоятельно выбраться на берег.

"В 17.23 1 августа спасатели подняли животное на катер, им оказался маленький поросенок", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сотрудники станции обращались в местный зоопарк, куда хотели передать животное, но там его не приняли.

"В настоящее время поросенок находится на станции, где ждет свой новый дом", — добавили в департаменте.