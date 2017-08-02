Приставы за полгода взыскали почти шесть млрд рублей долгов по зарплате

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Приставы в первом полугодии 2017 года взыскали почти 6 миллиардов рублей долгов по зарплате, увеличив прошлогодние показатели более чем на 1 миллиард рублей, сообщил на коллегии в среду глава ФССП России Дмитрий Аристов.

Он отметил, что в первом полугодии сохраняется общее число находившихся на исполнении документов о взыскании заработной платы (357 тысяч), но возросли показатели фактического исполнения по данной категории.

"Количество исполнительных производств, по которым задолженность по зарплате полностью взыскана, возросло и превысило 185 тысяч. Взысканная сумма увеличена более чем на 1 миллиард рублей и составила 5,8 миллиарда рублей", — сказал он на коллегии ведомства.

Ранее широкий резонанс вызвала невыплата зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. О поступившей жалобе на директора предприятия, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

По данным СК РФ, общая сумма долга превышает 13 миллионов рублей, а число работников, которым не выплатили зарплату — 195. По последним данным, 173 рабочим выплатили 11,9 миллиона рублей долга.