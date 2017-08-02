Судебные приставы за полгода взыскали более 300 млрд рублей долгов

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Более 300 миллиардов рублей различных долгов взыскали судебные приставы России в первом полугодии 2017 года, сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов.

"В первом полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 миллиарда рублей, в том числе 99 миллиардов — в пользу консолидированного бюджета", — сказал Аристов на коллегии ведомства.

По его словам, эти показатели превышают аналогичные показатели прошлого года. При этом на 32% возросла и превысила 1,2 миллиарда рублей сумма задолженности, погашенной через подключенные к Банку данных исполнительных производств платежные системы.