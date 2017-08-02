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Общество

Съезд Всемирного конгресса татар в Казани соберет более тысячи гостей

10:1602.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКазань. Архивное фотоКазань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более тысячи человек из 41 страны примут участие в VI съезде Всемирного конгресса татар (ВКТ), который начинает работу в Казани в среду, сообщает оргкомитет съезда.

Нынешний съезд проходит в год 25-летия образования Всемирного конгресса татар. Впервые он был созван указом президента Татарстана в июне 1992 года и собирался впоследствии каждые пять лет. Основные уставные цели деятельности ВКТ — консолидация татарского народа и его общественных объединений, содействие национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа, участие в разработке и реализации целевых программ в области национально-культурного развития.

"Со 2 по 6 августа в Казани состоится VI съезд Всемирного конгресса татар. В его работе планируется участие более 1 тысячи делегатов и гостей из 73 регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, более 130 журналистов", — говорится в сообщении.

В первый рабочий день в программу съезда включено обсуждение проекта единой общенациональной платформы применения родного языка, актуальных вопросов воспитания детей и молодежи, демографии, семьи, а также предпринимательства и спонсорства, которое организуется на трех дискуссионных площадках. Также на территории Казанского Кремля в галерее "Хазинэ" состоится круглый стол "Музей татарских эмигрантов и портретная галерея татарского народа".

Пленарное заседание состоится в четверг, 3 августа, в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Джалиля. В рамках него будут обсуждаться итоги деятельности исполкома ВКТ и его общественных структур за прошедшее пятилетие. Делегаты съезда примут резолюцию, будет избран новый состав исполкома ВКТ, который в соответствии с уставом изберет председателя исполкома на следующие пять лет. В фойе театра будет представлена фотоэкспонатная выставка "Визитная карта Республики Татарстан".

В последующие два дня в рамках форума состоится презентация социально-экономических и промышленных объектов Татарстана, делегаты съезда побывают в нескольких районах республики, где ознакомятся с опытом социально-культурного строительства и сохранения национальных традиций, посетят Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Культурной программой съезда запланированы концерт мастеров искусств татарского народа, международный фестиваль татарского фольклора, праздник "Уйнагыз, гармуннар", историко-хореографический спектакль "Казанское сокровище" в исполнении ансамбля "Казань".

В настоящее время межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежья. При исполкоме ВКТ созданы и успешно осуществляют деятельность восемь общественных организаций: Всемирный форум татарской молодежи, всероссийский общественный фонд "Татарская семья", всероссийская общественная организация "Федерация национальной спортивной борьбы "Татарча кореш", всероссийская общественная организация "Татарские села России", республиканская общественная организация татарских женщин "Ак калфак", Альянс татар Европы, Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям, Всетатарское общество краеведов.

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