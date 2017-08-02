Около сотни девятиэтажек попали под программу реновации в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Порядка 100 девятиэтажек вошли в программу реновации жилья в Москве, сообщил в среду в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Во вторник была утверждена программа реновации, в которую попали 5144 дома.

По словам Хуснуллина, помимо пятиэтажек туда попал и ряд 2- и 3-этажных домов.

"И, как ни парадоксально, порядка 100 домов 9-этажных", — заметил он, объяснив это тем, что среди них дома, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и те, чьи жители воспользовались возможностью проголосовать за вхождение в программу.

При этом чиновник подчеркнул, что "сталинки", вопреки некоторым опасениям жителей, в программу не попали.

Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.