В Керчь доставили первый понтон для установки арок моста через пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Первый понтон – плавучая опора, предназначенная для доставки арок моста через Керченский пролив с места их сборки на керченском берегу к месту монтажа на фарватерные опоры, — прибыл из Севастополя в Керчь, сообщил в среду инфоцентр "Крымский мост".
"Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения покинула причальную стенку "Севморзавода" в воскресенье, 30 июля. Караван, двигаясь оптимальным маршрутом, дошел до якорной стоянки в акватории Черного моря в 5 км от острова Тузла вечером 1 августа. Ранним утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода "Залив", — передает инфоцентр.
Длина плавопоры – свыше 60 метров, ширина – 35 метров, высота – около 12 метров. На борту установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков.
Плавопора снабжена системой позиционирования, включающей в себя контейнеры с автономными дизель-гидравлическими станциями и гидравлические лебедки. Ее задача – обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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