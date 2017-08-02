Программа реновации коснется каждого четвертого москвича

МОСКВА, 2 авг — РИА Недвижимость. Программа реновации устаревшего жилого фонда Москвы, с учетом того, что в ее рамках будет производиться комплексное обустройство территорий, может коснуться примерно каждого четвертого москвича, сообщил в среду в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По его словам, во вторник была утверждена программа реновации, в которую вошло 5144 дома.

"Практически программа коснется каждого восьмого москвича, кто проживает в этих домах, а в них проживает около миллиона человек. Плюс, если посмотреть окружение, так как мэром поставлена задача делать комплексное обустройство территории, а не просто отдельно строить дома, это коснется, я думаю, каждого четвертого жителя города", — сказал Хуснуллин.

Чиновник отметил, что это самая масштабная программа подобного рода не только в Москве, но и в мире.

Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.