Рейс Azur Air из Екатеринбурга в Таиланд задерживается на 11,5 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. В Екатеринбурге на 11,5 часов задерживается рейс авиакомпании Azur Air в Краби (Таиланд), сообщается в среду на онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

По данным табло, лайнер должен был вылететь 2 августа в 02.25 по местному времени. Но вылет отложили на 14.00 (12.00 мск).

"Это связано с подготовкой воздушного судна", — сказала РИА Новости представитель аэропорта.

Представитель авиакомпании Azur Air уточнила, что задержка связна с обнаружением технической неисправности, к вылету готовится резервный борт.

"Задержка произошла в связи с технической неисправностью. Будет предоставлено резервное судно. Пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и питьем. В данный момент формируется обновленное расписание", — сказала она.