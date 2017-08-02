На Останкинской башне для посетителей открыли новую смотровую площадку

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Открытая смотровая площадка на высоте 85 метров заработала для посетителей Останкинской телебашни, ранее вход на площадку был разрешен только специалистам-метеорологам, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На 85-й отметке гости впервые смогут увидеть вблизи одну из 21 метеорей. Это гигантская опора с датчиками, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха. На примере метеореи гиды будут знакомить посетителей с работой метеорологического комплекса телебашни, который считается самым высоким в Москве", — говорится в сообщении.

Как уточняется, выход на балкон станет частью технического маршрута, который запустили на Останкинской башне в мае. На этой экскурсии рассказывают, как устроено сооружение.

По данным портала, для безопасности гостей смотровую зону площадью 10 квадратных метров обнесли защитной металлоконструкцией. Перед посещением всем участникам экскурсии будут выдавать защитные каски, одновременно открытая площадка сможет вместить до 10 человек.

Как отмечается, с площадки можно будет увидеть Ботанический сад, телецентр "Останкино", деловой центр "Москва-Сити" и другие достопримечательности западной и северо-западной частей города.

"Открытие смотровой площадки приурочено к 50-летию Останкинской телебашни, юбилей которой отмечается в этом году", — рассказали порталу в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС "Московский региональный центр" (Останкинская башня).

В Московском региональном центре напомнили, что для посещения гостей также работает закрытая смотровая площадка с панорамным видом на Москву на высоте 337 метров.