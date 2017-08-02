Паром на Байкале работает в штатном режиме после ремонта

ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Ремонтные работы на пароме "Семен Батагаев", который вышел из строя 29 июля, завершены, он работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщалось ранее, на двигателе "Семена Батагаева" ПАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" — одного из трех паромов, которые курсируют между островом Ольхон на Байкале и побережьем, — 29 июля вышла из строя электронная система управления, и паром был отправлен на ремонт. На берегу скопились сотни туристов, которые ждали своей очереди на паром от 10 часов до суток и более.

По сообщению пресс-службы, паромы "Дорожник" и "Ольхонские Ворота" работали круглосуточно. Утром в среду на переправу вышло судно "Семен Батагаев".

2 августа очередь транспортных средств на острове Ольхон практически ликвидирована, паромная переправа "Сахюрта — Ольхон" работает в штатном режиме.