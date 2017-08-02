По счетчикам. Путин утвердил новый порядок оплаты общедомовых нужд

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым жители многоквартирных домов смогут выбрать, каким способом будут платить за общедомовые коммунальные услуги, сообщается на официальном сайте Кремля.

Собственникам жилья предстоит решить, как будет рассчитываться плата — по показаниям общего счетчика или по установленному региональному нормативу.

При этом поправки в Жилищный кодекс предполагают возможность пересчета ранее осуществленных платежей, если в доме до этого уже функционировала система учета расходов общедомовых ресурсов.

Закон, содержащий поправки, был принят Госдумой 19 июля и утвержден Советом Федерации в конце этого же месяца.

Приоритет счетчика над нормативом

В заявлении, опубликованном на сайте Минстроя России, подчеркивается, что новые поправки помогут минимизировать потери и недостачи при взимании платы с жильцов, повысят прозрачность начислений по каждому техническому устройству, а также сделают более удобным снятие показаний с приборов учета.

Закон предполагает, что жители многоквартирных домов проведут собрания, на которых решат, нужна ли им комплексная автоматизированная система коммерческого учета ресурсов или же плата за общедомовые нужды будет взиматься в соответствии с нормами, установленными региональными властями. При этом новые поправки закрепляют приоритет показаний счетчиков над местными нормативами.

В заявлении Минстроя подчеркивается, что во многих регионах автоматизированные системы учета уже получили широкое распространение

Обойдемся без проверок

Ранее в Росстандарте заявили, что планируют провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями.

По словам главы ведомства Алексея Абрамова, если проект окажется успешным, россиян могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков уже в 2018 году. Абрамов сказал, что в эксперименте примут участие отдельные районы Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Он также отметил, что настроен оптимистично, но "чтобы убедить всех, что это правильно, лучше попробовать на малом, показать результаты и заручиться поддержкой большинства людей, которые участвуют в принятии этого решения".

"Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки. А к концу следующего года уже поймем, как идет эксперимент", — пояснил глава ведомства.

Эксперты отметили неоднозначный характер предложения Абрамова. "Поверка счетчиков все равно будет делаться за деньги собственников, никто за них платить не будет. И это все полумеры, которые не наведут порядок в расчетах за коммунальные услуги", — сказала РИА Новости исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Жизнь без счетчиков и борьба с "серым" импортом

В мае депутатами депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, касающихся тех домовладений, в которых отсутствуют счетчики. "Сегодня наша фракция внесла в Госдуму законопроекты, которые касаются жилищного законодательства… В первом речь идет о наших гражданах, которых обязали ставить счетчики в своих домах за свой счет. Малообеспеченные граждане их ставить не могут и тогда с них берут повышенный тариф. Наше предложение — ликвидировать эту несправедливость", — заявил лидер СР Сергей Миронов.

В том же месяце Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2017 года обеспечить внесение поправок в законодательство для введения обязательной сертификации счетчиков коммунальных ресурсов. Эта мера, как позже пояснили в Кремле, направлена на борьбу с "серым" импортом приборов фиксации предоставляемых населению услуг.

Инициатива Совфеда

Еще одно предложение, связанное с учетом коммунальных платежей, поступило в апреле из Совфеда. Так, по мнению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, энергокомпаниям следует самим взять на себя расходы за проверку бытовых счетчиков. Кроме того, она заявила, что следует пересмотреть нормы частотности проверок приборов учета.

"Зачем раз в пять лет проводить проверку и подтверждение, если приборы работают 10-20 лет без сбоя?" — сказала она. При этом она подчеркнула, что каждая проверка требует времени и стоит немалых денег. "Мы подрываем авторитет отечественных производителей, если вводим такие частые режимы проверок и вешаем эти проблемы на граждан", — заявила спикер Совфеда.

"Пусть занимаются этим энергопоставляющие компании, пусть они берут на себя эти расходы", — сказала она. Матвиенко также отметила, что нынешний порядок проверок "раздражающе" действует на людей.

"Надо пересмотреть нормативную базу", — констатировала она и поручила комитету по соцполитике вместе с министерством энергетики отработать эту тему. "Очень много жалоб поступает от губернаторов и граждан. Мы не имеем права на граждан вешать эту нагрузку", — заключила спикер.