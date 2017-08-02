Очереди на границе, штраф за спешку и тюрьма за пьянку: на машине в Эстонию

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Попасть в Эстонию на машине нелегко: в разгар отпускного сезона автолюбителей ждут очереди на границе. А ездить по территории этого государства нужно крайне аккуратно — штрафы тут драконовские, а за некоторые правонарушения и вовсе можно угодить за решетку. Об особенностях путешествия на автомобиле в страну, где никто не спешит, — в материале РИА Новости.

Постойте, еще постойте

Эстония входит в группу стран Шенгенского соглашения, поэтому всем туристам из России нужны виза и обязательно медицинская страховка, которую часто спрашивают на границе. Помимо свидетельства о регистрации машины и водительских прав, понадобится страховка "Зеленая карта", которую можно оформить минимум на 15 дней в любой страховой компании России. У тех, кто управляет не своим автомобилем, российские пограничники могут потребовать доверенность с правом выезда за рубеж.

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27% Нет, предпочитаю другие виды транспорта

54.8% Я не езжу за границу Все опросы Голосовать

В отличие от Латвии или Литвы, эстонские стражи границы не требуют диагностическую карту, подтверждающую исправное состояние автомобиля. Этот документ, напомним, в России выдается только на третий год жизни автомобиля при прохождении его первого техосмотра.

Попасть в Эстонию можно тремя сухопутными путями: через пограничные пункты "Ивангород — Нарва", который проходит по мосту Дружбы через реку Нарва, "Шумилкино — Лухамаа" или "Куничина Гора — Койдула" через реку Пимжа. Первый из них наиболее загружен. В популярные у туристов летние месяцы, а также на зимних каникулах вы наверняка попадете в длиннющую очередь, которая длинным хвостом вытянется за пределы Ивангорода. На интернет-форумах нередко пишут о целых сутках, проведенных в ожидании перехода границы.

В селе Шумилкино расположен самый крупный пограничный пункт, очереди там поменьше, но застрять также можно надолго. Свободнее всего на КПП "Куничина Гора — Койдула", однако к этой заставе ведет платная дорога. Деньги за проезд в размере 150 рублей берут со всех, кроме жителей Псковской области. Все пункты работают круглосуточно, а также позволяют пересекать границу пешком или на велосипедах.

Обратный путь также будет нелегок, но только в случае использования живой очереди. Всем автотуристам власти Эстонии настоятельно рекомендуют использовать сервис предварительного бронирования времени. Более того, эстонские пограничники сознательно уделяют живым очередям крайне мало внимания, поэтому лучше раскошелиться на 1,5 евро (столько стоит бронь для легковых машин) и гарантированно пройти границу в определенное время.

Все включено

В Эстонии нет платных дорог, а обычные содержатся в великолепном состоянии (и надо же, климат не мешает!). Как и во многих уголках Европы, нужно помнить, что при проезде перекрестков с круговым движением все автомобили, находящиеся на них, имеют преимущество. Ближний свет фар, как и в России, должен быть постоянно включен, и только днем его могут заменить ходовые огни. Если поедете зимой, то с 1 декабря по 1 марта требуются зимние шины, можно шипованные. Иметь светоотражающий жилет здесь не обязательно, но нужно помнить, что выходить без него на проезжую часть запрещено.

В центральных частях эстонских городов парковки, как правило, платные. Стоят они в среднем от одного до двух евро в час, но в столице страны могут быть в два-три раза дороже. Таллинская система стоянок не совсем обычная: ею можно пользоваться только при наличии под лобовым стеклом парковочных часов, на которых нужно выставить время начала парковки. Говорят, что можно обойтись и обычной бумажкой, на которой написать время, но лучше не рисковать и купить часики на заправке. Оплатить паркинг можно через автомат или с помощью SMS, но в последнем случае нужна будет эстонская SIM-карта.

Перед въездом в Эстонию рекомендуем запастись полным баком топлива. Его, скорее всего, хватит надолго, учитывая, что расстояние до Таллина от самого дальнего погранперехода составляет всего 300 км. Цены на бензин кусаются: АИ-95 стоит в среднем 80 рублей. Дизель чуть дешевле — 78,5 рубля, а самый доступный, само собой, газ — около 37 рублей, но АЗС с голубым топливом на всю Эстонию всего дюжина.

До Таллина далеко?

Все помнят анекдоты про медлительность эстонцев? Так вот, это отчасти правда: максимальная скорость в стране составляет 110 км/ч на автострадах с четырьмя полосами, отмеченными знаком с изображением дороги на синем фоне. Однако такую скорость можно развивать только летом, в холодные месяцы (примерно с ноября по апрель, точные даты устанавливает правительство) лимит опускается до 90 км/ч, которые разрешены на всех загородных трассах, а в населенных пунктах можно ехать не более общеевропейских 50 км/ч.

Нарушать скоростные режимы в Эстонии очень невыгодно. За любое превышение до 20 км/ч последует штраф в размере 120 евро, а превышением могут посчитать даже один лишний километр в час. Плюс 21-40 км/ч к дозволенному — 400 евро или лишение прав на полгода, а 41-60 км/ч чреваты штрафом в 800 евро или лишением прав на год. Превышение более чем на 60 км/ч обойдется в 1,2 тысячи евро (больше средней зарплаты в стране!), дополнительным наказанием может стать лишение прав сроком до двух лет.

В Эстонии много камер фиксации нарушений, но еще больше полицейских засад. Всевозможные радар-детекторы настоятельно рекомендуем оставить дома: их не только отберут, но и выкатят водителю штраф в размере все тех же 1,2 тысячи евро. Стоит помнить и о скрытых патрулях — многие автопутешественники из России рассказывают, что местные полицейские любят провоцировать гостей из-за рубежа, а затем ловить их и выписывать протоколы.

Пить или… не пить!

Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя не должен превышать 0,2 промилле. Если шофер слегка выпил (не более 0,49 промилле), то его ждут штраф в размере 400 евро и лишение прав на срок до полугода. Кроме того, полиция может поместить "пьяницу" в вытрезвитель и даже задержать на двое суток.

Если уровень алкоголя в крови от 0,5 до 1,49 промилле, то штраф составит до 1,2 тысячи евро, а срок лишения прав может растянуться на 12 месяцев. На наркоманов и в стельку пьяных (1,5 промилле и выше) заведут уголовное дело со всеми вытекающими в виде суда и следствия. Суд может назначить штраф в размере от трехсот до пяти тысяч евро, а может еще и лишить свободы на срок от года до трех лет, и водителю еще повезет, если наказание будет назначено условно. Да, лишение прав также предусмотрено — на срок от одного месяца до трех лет.

Настоящие копы

За езду с выключенными фарами можно расстаться с двумя сотнями евро, столько же придется отдать за проезд на красный сигнал светофора или за непропущенного пешехода. Причем большинство светофоров в Эстонии работают по принципу "на стаааарт, внимание, мрш", то есть пару раз моргают зеленым, мигнут желтым и тут же загорается красный. Объяснять местным полицейским что-либо бесполезно, а уж подкупать тем более.

Не стоит выезжать на полосу встречного движения там, где это запрещено: штраф до 800 евро. Остановили на улице — не пытайтесь выйти из машины, приоткройте окно, положите руки на руль и спокойно сидите. Попробуете выйти — это расценят как попытку к бегству. Конечно, для гостей из России эстонские стражи порядка делают некоторые скидки и не всегда будут направлять на вас дуло пистолета, но провоцировать не стоит.

На фоне других проступков разговор по мобильному у эстонцев не является грубым нарушением, поэтому максимум, что придется отдать полицейским, так это немного своего времени и 16 евро штрафа. С полицейскими в Эстонии можно расплачиваться на месте, так что искать банкоматы в ночи не обязательно. Но учитывая размер штрафов, куда выгоднее правила не нарушать.