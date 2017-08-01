Кадыров рассказал, как бороться с вербовкой молодежи в ИГ*

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на необходимость ежедневной разъяснительной работы с молодежью в связи с тем, что идеологи террористов не оставляют попытки вербовки молодых людей в ряды "Исламского государства"*.

"Я обратил внимание, что идеологи террористов не оставляют попытки вербовки молодых людей в ряды "Иблисского государства"*. Называя себя мусульманами, иблисские банды подрывали в Сирии святыни, разрушили мечети. Необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с молодежью. В этот процесс важно вовлечь все возможные институты, от имамов до участковых", — написал Кадыров на своей странице в Instagram по итогам совещания правительства по развитию регионов в селе Беной.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивают вербовку боевиков и пропаганду своей идеологии на Северном Кавказе, активизируется местное бандподполье. Ранее Патрушев отметил, что на стороне террористов в Сирии и Ираке воюет почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа.

Представители НАК в конце 2016 года отмечали, что интернет стал основным инструментом вербовки в ряды террористов новых членов, прежде всего, молодых людей с неокрепшей психикой и с невысокими моральными установками. По их данным, более 80% от общего числа членов бандитских группировок составляют молодые мужчины, а примерно 10% — девушки.

*Запрещенная в России террористическая организация