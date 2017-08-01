От арбузов до фонтанов: интересные факты о праздновании Дня ВДВ

В 2017 году в России отмечается 87-летие с момента создания Воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда под Воронежем на учениях Московского военного округа впервые высадили 12 парашютистов для выполнения тактической задачи. Другие факты из истории "голубых беретов" читайте в нашем материале.