В Музее Москвы открылась выставка "Три фестиваля", посвященная ВФМС

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Екатерина Кованова. Выставка "Три фестиваля", посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), открылась в Музее Москвы; среди экспонатов экспозиции москвичи и гости столицы смогут увидеть архивные фото, предметы быта, одежды, документальную хронику фестивалей 1957 и 1985 годов.

"Сегодня 1 августа в "Музее Москвы" открывается выставка, продлится она до 25 сентября. Это выставка, как можно понять из названия, посвящена трем фестивалям молодежи и студентов, двум, которые проходили в Москве в 1957 и в 1985 годах", — сказала журналистам на открытии экспозиции директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

По ее словам, Музей Москвы хранит не только наследие фестиваля, но и рассказывает о фестивале будущего, который в этом году пройдет в Сочи.

"Таким образом мы связываем вчера, сегодня и завтра нашей страны, — сказала Сапрыкина.

Коллекция экспозиции, пояснила руководитель музея, собиралась "по крупицам" совместно с дарителями и при поддержке акции "Народный музей", в процессе которой москвичи приносили свои предметы времен фестивалей.

"Это и фотографии и дневники, и предметы быта, интерьера, это просто одежда, в которой они участвовали в фестивале или может быть выступали в фестивале. Самые разные вещи с символикой, подарочные, сувенирные, это те вещи, которые люди приносили сюда на протяжении месяца, а также присылали из других городов, и не только из России, и благодаря которым эта выставка получилась такой сложносочиненной", — рассказала Сапрыкина.

На выставке представлено более 2 тысяч экспонатов: открытки, значки, куклы, предметы быта, вазы, платки, обувь, сумки – "то, что дарили друг другу", заявила директор музея.

По ее словам, с символикой фестиваля выпускали и бидоны для молока, и кружки для кваса, и подарочное мыло в форме ромашки или с элементами символа фестиваля 1957 года — знаменитого голубя, и фарфор, и значки. "Это очень красивые предметы, которые мы видим сегодня", — рассказала Сапрыкина.

Также среди коллекции представлена живопись, графика, скульптура. "Мы видим здесь и зарисовки Сергея Борисовича Отрощенко, который делал монументальные большие полотна будучи официальным художником фестиваля", — обратила внимание директор музея.

По её словам, лучшие из экспонатов Музей Москвы предложит оставить в своей коллекции. "Они уже дарят нам, передают, я думаю, что это будет значительное пополнение нашего большого фонда", — заключила Сапрыкина.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер. Россия уже в третий раз в своей истории примет ВФМС — предыдущие два фестиваля проходили в 1957 и 1985 годах.