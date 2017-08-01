Автодорожная часть моста в Крым готова на 70%, заявил Соколов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Автодорожная часть моста через Керченский пролив готова примерно на 70%, работы по железнодорожной части выполнены на 60%, заявил министр транспорт РФ Максим Соколов, слова которого приводятся в релизе ведомства.

Соколов отметил опережающие темпы строительства по ряду направлений. "Если говорить об автодорожной составляющей моста, то мы прошли уже около 70% работ, по железнодорожной части – около 60%. И нет никаких сомнений, что все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки", — сказал он.

Министр сообщил о завершении работ и готовности к установке железнодорожной и автодорожной арок моста весом 6 и 5 тысяч тонн соответственно. "Буквально через две недели на специально изготовленных в Севастополе платформах будет доставлена сначала железнодорожная арка, а затем через некоторое время и автодорожная", – уточнил он.

Арочные пролетные строения – самые габаритные элементы моста в Крым. Протяженность каждого – 227 метров, высота свода в высшей точке – 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды, сообщал ранее инфоцентр "Крымский мост". Соколов напомнил, что единовременное ограничение движения в Керчь-Еникальском канале в период проведения морской операции по перевозке и установке арок составит не более 72 часов.

Кроме того, по словам министра, объем перевозок через Керченскую паромную переправу в 2017 году соответствует параметрам прошлого года, на данный момент перевезено порядка 3 миллионов пассажиров. При этом перевозки легкового транспорта заметно увеличились, с начала года этот показатель превысил 600 тысяч автомобилей.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.