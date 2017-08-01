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Общество

Определены пилотные площадки и финалисты конкурса в рамках реновации Москвы

Сюжет:
Программа реновации в Москве (314)
21:2501.08.2017
01190
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фотоПятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы выбрали пять пилотных площадок, на которых будут отработаны градостроительные подходы к реновации устаревшего жилого фонда. Свои предложения для Кузьминок, Царицыно, Хорошева-Мневников, проспекта Вернадского и Головинского района представят 20 команд-финалистов международного конкурса.

Центр госуслуг. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В их числе оказались консорциумы во главе с известными международными архитектурными бюро Захи Хадид, Рикардо Бофилла, Стивена Холла, Карло Ротти, AREP, MLA+ и японской Nikken Sekkei. Кроме того, в финал прошли проектное бюро группы ПИК, несколько московских проектных институтов и ряд известных столичных и петербургских архитекторов.

27 июля был завершен первый этап конкурса проектов для программы реновации. За 2,5 месяца Москомархитектура приняла более 100 заявок и около 50 творческих работ. Как сообщала Москомархитектура, в конкурсе участвуют архитекторы из 20 стран.

Пилотные площадки

Во вторник заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Москвы Марат Хуснуллин назвал пилотные площадки, для которых отберут лучшие проекты реновации жилья на международном градостроительном конкурсе. Эти площадки находятся в районе Кузьминки и Головинском районе. Также речь идет о районах Хорошево-Мневники, Царицыно и проспект Вернадского, сказал заммэра.

Реновация жилья в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Жители этих районов попадут в первую волну переселения", — сказал Хуснуллин. По его словам, на их примере будут заложены базовые модели, которые лягут в основу проектирования всех остальных районов.

В районе Кузьминки это кварталы 115, 116 и 121. Площадь участка под реновацию составляет 109,6 гектара, речь идет о 86 домах. В Головинском районе — микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123А, площадь участка 133,3 гектара, 75 домов. В Царицыне — кварталы 2А и 2Б, площадь участка составляет 106,4 гектара, 70 домов. В Хорошево-Мневниках — кварталы 74,77, 80, 81, площадь участка 125,9 гектара, 78 домов. Проспект Вернадского — кварталы 32-33, 34-35, площадь 126,4 гектара, 58 домов под реновацию.

Как объяснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, выбирая пилотные районы, власти Москвы прежде всего ориентировались на высокий уровень поддержки в них программы реновации населением. Кроме того, власти отдали предпочтение кварталам с большим количеством домов, расположенных по "кластерному принципу".

Финалисты конкурса

Для каждого из пяти районов Москвы, где расположены экспериментальные площадки, свои концепции предложат по четыре команды.

Концепцию для Кузьминок будут разрабатывать: консорциум AREP Group; консорциум Zaha Hadid Architects, ООО "ТПО "Прайд", ARTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG, "Крост"; ООО "ПИК-проект"; консорциум ООО "Проект "Спич", НИИ транспорта и дорожного хозяйства и бюро "Илья Мочалов и партнеры".

Концепцию для района Головинский предложат: "Меганом" и НИиПИ Генплана Москвы; консорциум во главе с бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры", консорциум во главе с архбюро Асадова, архбюро Тимура Башкаева.

Стенд с шоу-румом квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Для района Царицыно свои варианты разработают: ТПО "Резерв"; бюро Сергея Скуратова; бюро "Студия 44" Никиты Явейна; консорциум ООО "Прогресс", Design Erick van Egeraat, Cushman & Wakefield.

Над концепцией для проспекта Вернадского будут работать: "Моспроект" и "Гинзбург Архитектс"; бюро "Остоженка"; ООО "Мастер'c план", бюро Рикардо Бофилла Bofill Arquitectura; консорциум "Моспроект-4", бюро американского архитектора Стивена Холла и ООО "Центр городских инноваций и технологий".

Наконец, для Хорошева-Мневников свои проекты предложат: UNK project и Nikken Sekkei; бюро Карло Ратти; MLA+ и Buromoscow; а также команда ООО "АИ-Архитектс", Юрия Шередеги, Александра Вайсфельда, Александра Можаева, Станислава Мягкова и Александра Марулина.

Кузнецов подчеркнул, что на конкурс было подано рекордное число заявок. "За пять лет конкурсной практики мы не видели такого интереса. Эксперты сравнивают этот конкурс с международными конкурсами 30-х годов на генплан Москвы", — сказал он.

При этом главный архитектор Москвы пояснил, что финалисты выбирались исходя из рейтинговой оценки, отображающей устойчивость компаний, подавших заявки на конкурс, а также экспертной оценки, где внимание прежде всего уделялось творческому потенциалу команды.

Победителей назовут осенью

Победителей конкурса Москве назовут через два с половиной месяца, сообщил журналистам Кузнецов. "У нас команды будут работать сейчас два с половиной месяца, потом будет экспертиза. Дату мы определим чуть позднее, но это будет конец октября — начало ноября", — сказал он.

Здание Мэрии Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Всего планируется определить пять победителей – по каждому из пилотных районов. Участников второго этапа будет оценивать жюри во главе с Хуснуллиным. В жюри также войдут Кузнецов, глава Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин и ряд других экспертов, в том числе бывший главный архитектор Берлина Ханс Штиман и известный специалист по индустриальному домостроению Филипп Мойзер.

Кузнецов отметил, что всем финалистам, которые прошли во второй этап конкурса, будут выставлены определенные условия, в рамках которых должно производиться проектирование застроек. "В техзадании будут даны вводные данные и по плотностям застроек, по квартирографии, по объему социального обслуживания, по транспорту, по доступности метрополитена и плюс стандарты благоустройства, которые сейчас разрабатываются и будут утверждаться, они в том числе уже будут в ТЗ погружены для этого конкурса", — отметил Кузнецов.

Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, в окончательный список вошли 5144 дома. Программа будет рассчитана до 2032 года, но город постарается ее выполнить быстрее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Хрущевка или новостройка?
© Инфографика
Хрущевка или новостройка: проект реновации на карте Москвы

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