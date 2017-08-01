Командующий ВДВ рассказал о традиции купаться в фонтанах на День десантника

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Как родилась знаменитая традиция десантников купаться в фонтанах на день ВДВ, точно не известно, но, возможно, это связано с Днем Ильи Пророка — покровителя этого рода войск, рассказал в интервью "Российской газете" в преддверии Дня ВДВ командующий этими войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа.

"Официально версии, откуда пошло "купание в фонтанах", нет. Возможно, это связано с Днем Ильи Пророка, который является покровителем ВДВ. К тому же на Руси 2 августа считалось последним летним днем, комфортным для купания", — сказал Сердюков.

"Поэтому я бы не уделял столько внимания "заплывам" в наш праздник не в меру разгулявшихся граждан. И уж тем более не стал бы столь широко освещать их "художества" в СМИ", — добавил он.