Определены финалисты конкурса на концепцию застройки кварталов в Москве

Пятиэтажные дома, включенные в программу реновации в Москве. Архивное фото

Пятиэтажные дома, включенные в программу реновации в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы определили 20 команд-финалистов международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции застройки пяти районов по программе реновации столичного жилья, сообщил журналистам во вторник главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Для каждого из пяти районов Москвы, где расположены экспериментальные площадки, свои концепции предложат по четыре команды.

Согласно материалам Москомархитектуры, концепцию для Кузьминок будут разрабатывать: консорциум AREP Group; консорциум Zaha Hadid Architects, ООО "ТПО "Прайд", ARTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG, "Крост"; ООО "ПИК-проект"; консорциум ООО "Проект "Спич", НИИ транспорта и дорожного хозяйства и бюро "Илья Мочалов и партнеры".

Концепцию для района Головинский предложат: "Меганом" и НИиПИ Генплана Москвы; консорциум во главе с бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры", консорциум во главе с архбюро Асадова, архбюро Тимура Башкаева.

Для района Царицыно свои варианты разработают: ТПО "Резерв"; бюро Сергея Скуратова; бюро "Студия 44" Никиты Явейна; консорциум ООО "Прогресс", Design Erick van Egeraat, Cushman & Wakefield.

Над концепцией для проспекта Вернадского будут работать: "Моспроект" и "Гинзбург Архитектс"; бюро "Остоженка"; ООО "Мастер'c план", бюро Рикардо Бофилла Bofill Arquitectura; консорциум "Моспроект-4", бюро американского архитектора Стивена Холла и ООО "Центр городских инноваций и технологий".

Наконец, для Хорошева-Мневников свои проекты предложат: UNK project и Nikken Sekkei; бюро Карло Ратти; MLA+ и Buromoscow; а также команда ООО "АИ-Архитектс", Юрия Шередеги, Александра Вайсфельда, Александра Можаева, Станислава Мягкова и Александра Марулина.

Кузнецов подчеркнул, что на конкурс было подано рекордное число заявок.

"За пять лет конкурсной практики мы не видели такого интереса. Эксперты сравнивают этот конкурс с международными конкурсами 30-х годов на генплан Москвы", — сказал он.

Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, в окончательный список вошли 5144 дома. Программа будет рассчитана до 2032 года, но город постарается ее выполнить быстрее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.