Глава ФПА прокомментировал ситуацию со свадьбой дочери судьи на Кубани

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин вышел за пределы адвокатской деятельности, распространив информацию о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой, примерная стоимость которой, по оценкам юриста, составила два миллиона долларов, считает президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко.
"Если своего коллегу, товарища, предупредить, то мы можем уберечь его в дальнейшем от ошибок", — пояснил Пилипенко.
Он напомнил, что Совет Палаты может не лишать Жорина статуса, а ограничиться предупреждением или даже вообще прийти к выводу, что он не нарушал кодекс адвокатской деятельности.
"Деятельность Жорина не вполне сопоставима с адвокатской: не дело адвоката подглядывать за судьями в замочную скважину и выяснять, где они, возможно, нарушили закон", — отметил глава ФПА.
Он считает, что адвокат должен "быть сдержанным". "Задача адвоката — защищать, а не бороться с преступностью", — отметил Пилипенко.
Ранее в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Софьи, на которой выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты, могла обойтись в 2 миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.
Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец ее дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости.