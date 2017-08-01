Глава ФПА прокомментировал ситуацию со свадьбой дочери судьи на Кубани

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин вышел за пределы адвокатской деятельности, распространив информацию о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой, примерная стоимость которой, по оценкам юриста, составила два миллиона долларов, считает президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко.

Ранее он обратился в палату в просьбой оценить действия Жорина. Участники организованной ФПА встречи "Об актуальных проблемах и вызовах российской адвокатуры" поинтересовались, зачем он так поступил.

"Если своего коллегу, товарища, предупредить, то мы можем уберечь его в дальнейшем от ошибок", — пояснил Пилипенко.

Он напомнил, что Совет Палаты может не лишать Жорина статуса, а ограничиться предупреждением или даже вообще прийти к выводу, что он не нарушал кодекс адвокатской деятельности.

"Деятельность Жорина не вполне сопоставима с адвокатской: не дело адвоката подглядывать за судьями в замочную скважину и выяснять, где они, возможно, нарушили закон", — отметил глава ФПА.

Он считает, что адвокат должен "быть сдержанным". "Задача адвоката — защищать, а не бороться с преступностью", — отметил Пилипенко.

"Я не выстрелил ему в спину, наоборот, он нам должен — мы на пять процентов повысили его упоминание в СМИ", — считает глава адвокатской палаты.

Ранее в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Софьи, на которой выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты, могла обойтись в 2 миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец ее дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости.