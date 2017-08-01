Мэрия Москвы опубликовала карту с домами, попавшими в программу реновации

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Карта, на которой отмечены вошедшие в программу реновации дома, опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года.
Согласно постановлению, Восточный административный округ Москвы оказался лидером по числу домов, попавших в программу — 1055. В Западном округе в программу включены 558 домов, в Северном — 515, в Северо-Восточном — 495, в Северо-Западном — 434, в Троицком и Новомосковском — 243, в Центральном — 98, в Южном — 378, в Юго-Восточном — 818, в Юго-Западном — 516. Меньше всего домов попало в программу реновации в Зеленограде — 34.
Закон о реновации жилья в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.