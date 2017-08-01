Зюганов считает, что в России не стоило отменять смертную казнь

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", заявил, что не стоило отменять закон о смертной казни в России.

Один из участников форума спросил Зюганова, как эффективно бороться с коррупцией, и нужно ли вводить для этого смертную казнь.

"Я должен сказать, чтобы бороться с коррупцией, нужна целая система мер", — ответил на это Зюганов.

При этом парламентарий добавил, что саму идею смертной казни он не исключает. "Не упрекайте меня в кровожадности, но я бы не отменял закон о смертной казни. Есть несколько видов преступлений, за которые ты обязан платить своей жизнью. Если ты уничтожаешь себе подобных, издеваешься над женщинами, стариками, ты должен помнить, что будешь наказан", — заявил он.