Власти Сергиева Посада прокомментировали ситуацию с "Учителем года"

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Учитель Александр Демахин прекратил свою работу в гимназии Сергиева Посада, так как срок его трудового договора истек, но при его личном желании и поддержке педсовета и директора учреждения с ним может быть заключен новый договор, сообщила пресс-служба Сергиево-Посадского района.

Ранее в СМИ сообщалось, что победитель конкурса "Учитель года-2012" Демахин был уволен из гимназии Сергиева Посада. По его словам, причиной решения не продлевать с ним договор стало участие в общественной жизни города. Педагог преподавал в гимназии МХК, вел занятия в театральном кружке; он победил в конкурсах "Учитель года России-2012" и "Учитель года Подмосковья-2011". Демахин является также руководителем проекта "Педагогическая лаборатория" в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

"Александр Демахин до 2016 года работал в гимназии И.Б. Ольбинского, в августе написал заявление по собственному желанию, так как по его словам, театральная деятельность стала отнимать много времени. Тогда же он стал официально работать в БДТ имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, а с гимназией заключил срочный трудовой договор по совместительству. В школе он вел уроки только один раз в неделю. И как у всех, кто работает в школе по совместительству, срок трудового договора истек 31 мая 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Вопрос о заключении нового трудового договора на работу в гимназии, как отметили в пресс-службе, должен стать личным решением Демахина, поддержанным педагогическим советом и директором школы.

Сообщается также, что документы в территориальную избирательную комиссию на выборы совета депутатов Сергиева Посада Демахин подал 26 июля, спустя два месяца после окончания срочного трудового договора с гимназией.

"В заявлении в ТИК он указал, что является временно неработающим. Решение о регистрации кандидата Демахина на выборы ТИК принимает 3 августа. Дальше 10 сентября в единый день голосования решение примут жители", — отметили в пресс-службе.