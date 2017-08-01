Лукутцова: президентские гранты стимулируют работу общественных организаций

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российский Красный крест планирует потратить президентский грант на развитие программ донорства в 10 регионах страны, сообщила РИА новости председатель общественной организации Раиса Лукутцова. Ранее стало известно, что РКК получил грант в 20,355 миллиона рублей на развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения "Я твой донор".

"Мы очень рады, что выиграли этот грант. Он рассчитан на 10 регионов, среди которых Белгород, Кемерово, Тверь, Саратов, Кострома, Московская область и Псков. Мы постарались взять в эту программу регионы, где работа проводится на достаточно высоком уровне", — сказала она.

Лукутцова также подчеркнула, что Российский Красный крест намерен привлекать и другие средства на пропаганду и развитие безвозмездного донорства.

"Мы будем подавать заявки на другие гранты и обязательно будем привлекать денежные средства для реализации этой программы и в других регионах", — сообщила председатель РКК.

Кроме того Лукутцова отметила, что программа президентских грантов для НКО оказывает большую поддержку и стимулирует деятельность общественных организаций.

"Политика государства в этом направлении очень правильная. Отрадно отметить, что среди победителей есть много региональных организаций. Это будет стимулировать общественные организации и, конечно, решать те задачи, которые они перед собой поставили.

1 августа стали известны победители первого в 2017 году конкурса президентских грантов для некоммерческих неправительственных организаций. Всего в перечень вошли 1023 проекта, представленные 970 некоммерческими организациями из 79 регионов России.