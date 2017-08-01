Шепелев не стал комментировать слухи о том, что может занять место Малахова

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев не комментирует появившиеся в СМИ сообщения, что он займет место Андрея Малахова в передаче "Пусть говорят".

В понедельник в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК, а его место якобы может занять Дмитрий Шепелев. Представители ВГТРК в свою очередь заявили, что сейчас переход Малахова "физически не может случиться", поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

"У меня нет никаких комментариев на эту тему. Думаю, что вам нужно обратиться в пресс-службу Первого канала", — сказал РИА Новости Шепелев.

Пресс-служба Первого канала "недоступна для комментариев".