Минприроды: Филиппова временно стала и.о директора нацпарка Сочи

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Назначенная исполняющей обязанности директора Сочинского национального парка Дарья Филиппова занимает эту должность лишь на время подбора кандидатуры нового директора, заявил РИА Новости представитель Минприроды РФ.

Как ранее сообщили СМИ, Минприроды без объяснения причин уволило директора Сочинского нацпарка Николая Пеньковского, который занимал эту должность с 2002 года. На его место была назначена исполняющей обязанности Дарья Филиппова, журналист по образованию, при этом указывалось, что она приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

"Минприроды России никогда не рассматривало Дарью Филиппову на должность директора национального парка, она лишь временно исполняет обязанности на период подбора кандидатуры нового директора", — сказал представитель.

Как отметил собеседник агентства, решение об увольнении бывшего главы нацпарка Николая Пеньковского обосновано целым рядом причин, прежде всего, связано со снижением качества управления национальным парком, "и это несмотря на заслуги Николая Дмитриевича в сфере заповедного дела".

"Решение соответствует законодательству, в частности, Трудовому кодексу. При этом Николай Дмитриевич не уведомил Минприроды о своей временной нетрудоспособности, в связи с чем на дату издания приказа об увольнении министерство данными сведениями не располагало. В настоящее время указанное решение суда о восстановлении его в должности Минприроды России обжаловало в апелляционном порядке", — добавил представитель.