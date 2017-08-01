СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа с начала 2017 года обслужила 3 миллиона пассажиров, сообщила пресс-служба оператора переправы ООО "Морская дирекция".

"Первого августа 2017 года Керченская паромная переправа встретила 3-миллионного пассажира. Екатерина Михайловна Анциферова, юбилейный пассажир 2017 года, возвращалась с семьей в Пермь после длительного отдыха, проведенного в Евпатории", — говорится в сообщении.

В 2016 году встреча 3-миллионного пассажира произошла так же 1 августа. По данным оператора, наибольшая нагрузка на переправу выпадает на вторую половину июля и август, когда в среднем в сутки перевозятся около 50 тысяч человек и более 11 тысяч легковых автомобилей.

Пассажиропоток на Керченской паромной переправе в 2016 году вырос на 31,2%, было перевезено более 6,2 миллиона человек и почти 1,3 миллиона легковых автомобилей, сообщали ранее в "Морской дирекции".

Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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