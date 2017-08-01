Власти Москвы прорабатывают 20 изменений в СНиП для реновации жилья

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы занимаются совместно Росподребнадзором и другими ведомствами проработкой изменений около 20 строительных норм и правил (СНиП) для упрощения и ускорения реализации программы реновации столичного жилья, сообщил журналистам во вторник заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что изменения будут иметь "технический характер".

При этом, по словам Хуснуллина, еще около 30 поправок для упрощения программы реновации планируется внести в столичное законодательство.

Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, в окончательный список вошли 5144 дома. Программа будет рассчитана до 2032 года, но город постарается ее выполнить быстрее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.