ОНФ: почти три четверти воспитателей детсадов вынуждены перерабатывать

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Три четверти воспитателей в детских садах вынуждены работать сверхурочно, при этом во многих случаях не получая достойной оплаты за свой труд, выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ).
"Эксперты сообщили, что официальный рабочий день воспитателя длится 7 часов 12 минут, рабочая неделя – 36 часов. При этом большинству опрошенных педагогов (76,2%) приходится работать сверхурочно. Почти треть из них (28,8%) заявили, что к сверхурочной работе их принуждает администрация, а 6,9% воспитателей работают сверхурочно по письменному приказу", — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.
"При этом 6,4% воспитателей признались, что им не оплачивают сверхурочное время. Чтобы получить премию к зарплате, большинство опрошенных педагогов (52,2%) выполняют работу, которая не является их должностной обязанностью. Например, уборку территории, в том числе от льда и снега в зимний период, изготовление зимних горок, покраску качелей, ремонт групповых помещений", — отмечают в ОНФ.
Эксперты Народного фронта предлагают установить предельную планку нагрузки воспитателей при сохранении достойного заработка. Член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает, что это позволит сбалансировать их рабочий график, и, в конечном счете, сделать дошкольное образование более качественным.
"Мы предлагаем Минобрнауки совместно с экспертным сообществом и педагогической общественностью выработать оценку максимального уровня нагрузки воспитателей детсадов", – цитирует пресс-служба слова Духаниной.