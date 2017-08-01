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Общество

ОНФ: почти три четверти воспитателей детсадов вынуждены перерабатывать

14:3701.08.2017
(обновлено: 15:03 01.08.2017)
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© Fotolia / Petro FeketaДети во время занятий с воспитателем. Архивное фотоДети во время занятий с воспитателем. Архивное фото
© Fotolia / Petro Feketa

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Три четверти воспитателей в детских садах вынуждены работать сверхурочно, при этом во многих случаях не получая достойной оплаты за свой труд, выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Как сообщила пресс-служба движения во вторник, эксперты ОНФ в период с мая по июль нынешнего года провели опрос среди 557 воспитателей из 67 регионов России. Как выяснилось, три четверти из них вынуждены работать больше чем на одну ставку, некоторые посвящают работе с детьми 55 часов в неделю.

"Эксперты сообщили, что официальный рабочий день воспитателя длится 7 часов 12 минут, рабочая неделя – 36 часов. При этом большинству опрошенных педагогов (76,2%) приходится работать сверхурочно. Почти треть из них (28,8%) заявили, что к сверхурочной работе их принуждает администрация, а 6,9% воспитателей работают сверхурочно по письменному приказу", — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Няня с детьми. Архивное фото
© Fotolia / Golovianko
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При этом в регионах нет единой системы формирования нагрузки и оплаты труда воспитателей, заявляют эксперты движения. Так, 25,7% респондентов сообщили, что получают фиксированную сумму за вторую смену, а 18,8% за две смены получают 1,67 ставки. По словам 3,6% опрошенных педагогов, оплата осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом (за первые два часа работы – в полуторном размере, за последующие часы – в двойном). Еще 1,5% респондентов сообщили, что за сверхурочную работу получают оплату в двойном размере.

"При этом 6,4% воспитателей признались, что им не оплачивают сверхурочное время. Чтобы получить премию к зарплате, большинство опрошенных педагогов (52,2%) выполняют работу, которая не является их должностной обязанностью. Например, уборку территории, в том числе от льда и снега в зимний период, изготовление зимних горок, покраску качелей, ремонт групповых помещений", — отмечают в ОНФ.

Дети в одном из детских дошкольных учреждений в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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По словам самих воспитателей, такой работе уделяется до 14 часов в неделю. При этом, согласно результатам опроса, 57,4% педагогов в детсадах оценили размер своей зарплаты ниже средней в сфере общего образования по региону, 15% считают ее примерно равной, лишь 4,5% отмечают, что их зарплата выше. Вместе с тем в ОНФ уточнили, что данные официальной статистики значительно выше данных о зарплате, которые приводят воспитатели.

Эксперты Народного фронта предлагают установить предельную планку нагрузки воспитателей при сохранении достойного заработка. Член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает, что это позволит сбалансировать их рабочий график, и, в конечном счете, сделать дошкольное образование более качественным.

"Мы предлагаем Минобрнауки совместно с экспертным сообществом и педагогической общественностью выработать оценку максимального уровня нагрузки воспитателей детсадов", – цитирует пресс-служба слова Духаниной.

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