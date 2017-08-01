В Москве планируют реконструировать около 250 исторических домов

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Около 250 домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, планируется реконструировать в рамках реновации жилья Москвы, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что власти Москвы из 5 тысяч домов, вошедших в программу реновации, выбрали 400 для анализа возможности их сохранения.

"Примерно 250 мы точно видим под реставрацию и реконструкцию", — сказал Хуснуллин.

По славам заммэра, жителям этих домов предложат новые квартиры, а сами здания планируется привести в порядок за счет городского бюджета.

Дальнейшее использование этих домов будет определено отдельно в каждом конкретном случае, сообщается в материалах мэрии.

Власти Москвы во вторник утвердили программу реновации жилья столицы, в окончательный список вошли 5144 дома. Программа будет рассчитана до 2032 года, но город постарается ее выполнить быстрее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. До 1 октября должны быть определены стартовые площадки для строительства в 2017–2019 годах новых домов по программе. Необходимая градостроительная документация для программы должна быть разработана до 1 августа 2019 года.

По словам Хуснуллина, стартовые дома будут строить в 260 кварталах города, всего в работе у властей Москвы находится около 300 площадок для стартового строительства. В целом потенциал застройки на этих землях, отметил заммэра, составляет 5 миллионов квадратных метров.