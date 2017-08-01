Программа реновации затронула более миллиона москвичей

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Более 1 миллиона москвичей проживает в домах, попавших в программу реновации жилья в Москве, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы утвердили окончательный список домов под реновацию – в него попало 5144 дома.

Общая площадь включенных в программу реновации домов составляет 16 миллионов квадратных метров, уточняется в материалах к президиуму правительства столицы.

"В этих домах имеется свыше 350 тысяч квартир и проживает порядка 1 миллиона москвичей", — отмечается в них.

При этом 4062 дома были включены в программу по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". Еще в 1082 домах жители провели общее собрание собственников и на них приняли решение об участии в программе.

Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Ранее Москомархитектура сообщила, что уже утверждены 300 участков, на которых будет построено 4,5 миллиона квадратных метров нового жилья.