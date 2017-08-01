Власти Москвы назвали Кузьминки "столицей" реновации

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Восточный административный округ Москвы лидирует по числу домов, попавших в программу реновации — 1055 домов, меньше всего домов попало в программу в Зеленограде — 34 дома, рассказал журналистам во вторник заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике столицы Марат Хуснуллин.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в программу включены 5144 дома.

"Столицей реновации условно можно назвать район Кузьминки — 284 дома, жители всего микрорайона поддержали программу реновации", — сказал заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что в таких московских районах как Арбат, Хамовники и Замоскворечье в список включены по 1 дому.

В материалах мэрии указано, что в ЗАО в программу попали 558 домов, в САО — 515 домов, в СВАО — 495 домов, в СЗАО — 434 дома, в ТиНАО — 243 дома, в ЦАО — 98 домов, в ЮАО — 378 домов, в ЮВАО — 818, в ЮЗАО — 516 домов.

Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".