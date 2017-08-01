Роспотребнадзор не рекомендует покупать арбузы вдоль дорог

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур не рекомендует покупать арбузы и дыни вдоль дорог, сообщила пресс-служба ведомства.

"Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у продавцов должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур и личная медицинская книжка, а также информация о юридическом лице, продающим арбузы, вывеска с указанием времени работы и весы.

Также отмечается, что место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах. Важно знать, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбуза: лучше всего выбирать ягоды среднего размера, спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, а при ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

"Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции" – добавили в ведомстве.