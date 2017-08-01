В РЖД объяснили, почему поезд во Владивостоке не дождался опоздавших детей

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. Проводники и начальник поезда не имели права задерживать отправление пассажирского состава во Владивостоке из-за опоздания группы детей вместе с организатором, сообщил РИА Новости во вторник начальник Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) Алексей Шишков.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что возмущена поведением сотрудников поезда № 351 "Владивосток-Совгавань", отказавшихся впустить в вагон детей, которые возвращались из спортивного лагеря. Она направила в ДВЖД запрос с требованием разъяснить причину нарушения прав детей. По сообщениям местных СМИ, 23 июля группа опаздывала, и несколько детей побежали вперед к поезду, однако когда вторая часть группы с сопровождающей пришла на перрон, поезд уже тронулся. Им пришлось покупать новые билеты, чтобы доехать до Хабаровска.

"Задерживать отправление пассажирского поезда можно только в случае угрозы безопасности и в случае угрозы жизни и здоровью пассажиров и бригаде поезда. Опоздание пассажиров, даже по уважительной причине, не является основанием для задержки поезда. Поэтому все инструкции и нормы законодательства работниками поезда были соблюдены", — сказал Шишков.

По его словам, существуют графики движения пассажирских и грузовых поездов, утвержденные руководством РЖД, и нарушение в движении одного поезда влечет сбой графиков и других составов. За первое полугодие 2017 года на ДВЖД было задержано отправление всего четырех пассажирских поездов, из них в трех случаях — из-за плохого самочувствия пассажиров, еще в одном — из-за дебоширов.

Как отметил Шишков, существуют инструкции для перевозки организованных групп детей. Заявки на перевозку таких групп подаются заранее, все они стоят на учете.

"Мы ежедневно отрабатываем документы по заявкам о перевозке детей. Заранее встречаемся с организаторами, определяем маршрут, количество юных пассажиров. Каждому организатору выдаем памятку. С начала лета мы уже перевезли 197 организованных групп в составе 5 тысяч 381 ребенка. Конфликт произошел только с этой группой", — подчеркнул он.

Не дождались

Как ранее рассказала Трегубова со слов детей, ребята указали на руководителя группы, которая с младшими воспитанниками спешила к вагону, но начальник поезда заявил, что пропустит детей, только "если тренер успеет добежать". Она не успела этого сделать, и проводник взмахнула желтым флажком прямо перед группой детей, добавила омбудсмен.

По словам Шишкова, в управлении ДВЖД состоялось совещание, на которое пригласили всех участников конфликта для разбирательства.

"Мы просмотрели все камеры видеонаблюдения и можем посекундно восстановить картину произошедшего. Одна из девочек подошла к поезду за 15 минут до отравления. Стала выяснять, где остальные, они задерживались, застряв в пробке. Работник вокзала вместе с проводником ждали их у виадука, чтобы посадить в ближайший вагон, но не дождались. Первые дети из группы опоздавших прибежали к поезду за минуту до отправления, остальные вместе с сопровождающей появились через четыре минуты после отправления поезда. На всех детей и взрослого был оформлен один проездной документ, к нему прилагается список детей и документы каждого ребенка", — сказал Шишков.

Об опоздании группы начальник поезда сообщил диспетчеру, диспетчер — в дирекцию. Опоздавшим переоформили билеты, и на время ожидания следующего поезда предоставили зал повышенной комфортности, добавил собеседник агентства.

После этой истории ФПК намерено дополнить инструкцию по перевозке детей памятками для организаторов, куда внесут также телефоны для экстренной связи.