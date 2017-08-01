США
1.081 августа13:05МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В РЖД объяснили, почему поезд во Владивостоке не дождался опоздавших детей

12:4101.08.2017
(обновлено: 13:00 01.08.2017)
12980
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПоезд ОАО РЖД. Архивное фотоПоезд ОАО РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. Проводники и начальник поезда не имели права задерживать отправление пассажирского состава во Владивостоке из-за опоздания группы детей вместе с организатором, сообщил РИА Новости во вторник начальник Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) Алексей Шишков.

Шарлотт Эллис и Тейлор Уолдон. Архивное фото
© Фото : аккаунт Шарлотт Эллис в сети Facebook
В Лондоне бездомный дал кров молодой паре, опоздавшей на поезд
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что возмущена поведением сотрудников поезда № 351 "Владивосток-Совгавань", отказавшихся впустить в вагон детей, которые возвращались из спортивного лагеря. Она направила в ДВЖД запрос с требованием разъяснить причину нарушения прав детей. По сообщениям местных СМИ, 23 июля группа опаздывала, и несколько детей побежали вперед к поезду, однако когда вторая часть группы с сопровождающей пришла на перрон, поезд уже тронулся. Им пришлось покупать новые билеты, чтобы доехать до Хабаровска.

"Задерживать отправление пассажирского поезда можно только в случае угрозы безопасности и в случае угрозы жизни и здоровью пассажиров и бригаде поезда. Опоздание пассажиров, даже по уважительной причине, не является основанием для задержки поезда. Поэтому все инструкции и нормы законодательства работниками поезда были соблюдены", — сказал Шишков.

По его словам, существуют графики движения пассажирских и грузовых поездов, утвержденные руководством РЖД, и нарушение в движении одного поезда влечет сбой графиков и других составов. За первое полугодие 2017 года на ДВЖД было задержано отправление всего четырех пассажирских поездов, из них в трех случаях — из-за плохого самочувствия пассажиров, еще в одном — из-за дебоширов.

Как отметил Шишков, существуют инструкции для перевозки организованных групп детей. Заявки на перевозку таких групп подаются заранее, все они стоят на учете.

"Мы ежедневно отрабатываем документы по заявкам о перевозке детей. Заранее встречаемся с организаторами, определяем маршрут, количество юных пассажиров. Каждому организатору выдаем памятку. С начала лета мы уже перевезли 197 организованных групп в составе 5 тысяч 381 ребенка. Конфликт произошел только с этой группой", — подчеркнул он.

Не дождались

Как ранее рассказала Трегубова со слов детей, ребята указали на руководителя группы, которая с младшими воспитанниками спешила к вагону, но начальник поезда заявил, что пропустит детей, только "если тренер успеет добежать". Она не успела этого сделать, и проводник взмахнула желтым флажком прямо перед группой детей, добавила омбудсмен.

Итальянский музыкант опоздал на поезд и стал знаменитым
Итальянский музыкант опоздал на поезд и стал знаменитым
По словам Шишкова, в управлении ДВЖД состоялось совещание, на которое пригласили всех участников конфликта для разбирательства.

"Мы просмотрели все камеры видеонаблюдения и можем посекундно восстановить картину произошедшего. Одна из девочек подошла к поезду за 15 минут до отравления. Стала выяснять, где остальные, они задерживались, застряв в пробке. Работник вокзала вместе с проводником ждали их у виадука, чтобы посадить в ближайший вагон, но не дождались. Первые дети из группы опоздавших прибежали к поезду за минуту до отправления, остальные вместе с сопровождающей появились через четыре минуты после отправления поезда. На всех детей и взрослого был оформлен один проездной документ, к нему прилагается список детей и документы каждого ребенка", — сказал Шишков.

Об опоздании группы начальник поезда сообщил диспетчеру, диспетчер — в дирекцию. Опоздавшим переоформили билеты, и на время ожидания следующего поезда предоставили зал повышенной комфортности, добавил собеседник агентства.

После этой истории ФПК намерено дополнить инструкцию по перевозке детей памятками для организаторов, куда внесут также телефоны для экстренной связи.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Аллё, Господин Президент!
Знаем как держат поезда
могли и подождать 5 мин нагнали бы в дороге
12:56
01.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена