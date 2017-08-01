МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Программа реновации жилья в Москве охватит 15 тысяч гектаров земельных участков, сообщил на заседании президиума правительства столицы заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Это 30% территорий, которые имеют жилую застройку согласно генплану Москвы", — сказал он.

Согласно материалам, подготовленным к заседанию президиума, первоочередные шаги по реализации программы реновации предусматривают освобождение собственников жилых и нежилых помещений в домах, включенных в программу, от платы за капитальный ремонт с 1 августа этого года. При этом до 1 октября планируется определить перечень кварталов, в границах которых в течение 2017-2019 годов будут построены стартовые многоквартирные дома.

До 1 января 2018 года планируется разработать нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы, а до 1 августа 2019 года — разработать градостроительную документацию для программы.

Предполагается, что не позднее 31 декабря 2019 года будут определены этапы программы реновации жилья в Москве и сроки их реализации.