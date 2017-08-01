Программа реновации жилья в Москве будет рассчитана до 2032 года

Снос последнего пятиэтажного жилого дома серии K-7 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Архивное фото

Снос последнего пятиэтажного жилого дома серии K-7 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Программа реновации жилья в Москве будет рассчитана до 2032 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом градоначальник подчеркнул, что власти постараются не растягивать программу на столь длительный срок.

"До 1 октября необходимо определить стартовые площадки по программе", — сказал Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

По словам мэра, параллельно чиновники будут готовить градостроительную документацию.

Закон о реновации был подписан президентом 1 июля. Согласно тексту документа, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов.

Ранее Москомархитектура сообщила, что уже утверждены 300 участков, на которых будет построено 4,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Всего в рамках реновации будет построено 15 миллионов квадратных метров жилья – пять тысяч домов и порядка 350 тысяч квартир.