Власти Москвы назвали точное число домов, вошедших в программу реновации

Женщина на кухне в коммунальной квартире. Архивное фото

Женщина на кухне в коммунальной квартире. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы определили точное число домов, включенных в программу реновации — 5144 дома, заявил на заседании президиума правительства Москвы во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня список домов опубликуем на портале mos.ru", — сказал он.

По словам мэра, с 1 августа жители этих домов перестанут платить за капремонт.

Закон о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".