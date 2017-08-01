МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров после отмены соответствующих положений в законодательстве, говорится в сообщении ведомства.

При этом в Роскомнадзоре напомнили, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования других норм, касающихся сбора, обработки и распространения информации.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров). Документ также упразднил реестр блогеров.

С августа 2014 года в России действовал закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр Роскомнадзора. Как заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, отмена реестра блогеров — своевременная мера, так как в связи с развитием технологий он "потерял свое значение".